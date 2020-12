«Si el Corte Inglés obre, nosaltres també ho volem fer»

Més d´un centenar de botiguers de centres comercials es van concentrar ahir a la plaça Sant Jaume de Barcelona en contra del seu tancament, en vigor des del 30 d´octubre. Els comerciants creuen que és una decisió que afavoreix les aglomeracions, l´endemà que s´acabés el pont de la Puríssima, que ha deixat imatges dels eixos comercials de les ciutats atapeïts de persones que volien avançar les compres de Nadal. A Barcelona, es van produir cues de més d´una hora per accedir a alguns establiments. Els concentrats davant del Palau de la Generalitat han assegurat que se senten «discriminats» per no poder treballar en els inicis de la campanya i han carregat contra el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés.

«Si obre el Corte Inglés, nosaltres també», «Aragonès, Vergés, qui us dona els calés?» o «No és salut, és política» són alguns dels càntics que es van poder sentir en una protesta convocada per disset associacions de comerciants com ara PimeComerç, FomentComerç, Barcelona Oberta o Comertia.

«No entenem com hi ha superfícies importants que, només perquè estan a peu de carrer, poden obrir, quan els centres comercials, que són espais segurs i que poden controlar perfectament els accessos, continuem tancats. És una mesura absolutament discriminatòria», va lamentar Gabriel Gené, president de Barcelona Oberta, que va parlar en nom de totes les organitzacions presents.

Els botiguers van demanar a la Generalitat que dissenyi un «tram 1,5» que els permeti treballar immediatament i no haver d´esperar a la següent fase. A més, van carregar contra el Govern per «condemnar a la ruïna» les petites i mitjanes empreses que hi ha als centres comercials, que representen el 85% dels 3.000 comerços tancats, i, en canvi, permetre que grans cadenes sí que puguin obrir a peu de carrer. «Tenim la paradoxa que les multinacionals i els grans formats comercials estan oberts i nosaltres, que som petits comerciants que intentem tirar endavant les nostres empreses, hem d´estar tancats i abocats a la ruïna? És una autèntica injustícia», va insistir Gené.

D´altra banda, els comerciants van argumentar que la seva obertura podria ajudar a reduir riscos de contagis i van lamentar les imatges de cues que es van poder veure durant el pont de la Puríssima. «És obvi que amb més espais oberts hi ha menys possibilitats d´aglomeracions. Durant el pont, els centres haurien ajudat a diluir aquesta gent i evitar les aglomeracions que s´han produït», va indicar Víctor Garcia, portaveu de l´Associació Espanyola de Centres Comercials (AECC) a Catalunya.

Entre els concentrats hi havia representants de firmes de moda que tenen botigues a centres comercials, com Koroshi. «Portem moltes setmanes tancats i no és cap criteri sanitari. Està tot obert, el Corte Inglés està obert, les botigues plenes amb cues quilomètriques i nosaltres tancats. No és que perdem la campanya de Nadal, és que perdem les empreses i som 70.000 empleats entre directes i indirectes. No hi ha dret que ens tractin així perquè estigmatitzen els centres comercials», va explicar la seva fundadora i directora general, Sònia Plaza. «Estem pagant 20.000 euros de lloguer i encara volen que paguem la meitat? Això és impossible, acabarem a la ruïna», va afegir.

La mobilització de botiguers va compartir espai a la plaça Sant Jaume amb una concentració convocada una hora abans pels treballadors del sector del joc, també tocats per les mesures anticovid decretades pel Govern.