Glaça a l'àrea urbana de Girona i Salt arriba a -3,7ºC

Le temperatures de ple hivern estan instal·lades a les comarques gironines i ahir va glaçar a gran part de l'àrea urbana de Girona. El meteoròleg i col·laborador de Diari de Girona Gerard Taulé, fent un repàs a les temperatures mínimes més destacades de Salt, Girona i Sarrià de Ter, mostra com a l'estació de les Deveses de Salt es va arribar a la temperatura més baixa de l'àrea urbana, amb -3,7 graus. Un espai natural on, segons l'expert, ja ha glaçat vuit dies seguits d'aquest desembre.

La resta de temperatures registrades a l'àrea urbana més pròxima a la ciutat de Girona mostren que a Sarrià de Ter, per exemple, el mercuri també va baixar de valent, amb -0,3 graus, on també va quedar tot ben blanc. En aquest municipi gironí també s'hi va registrar una temperatura encara més baixa, de 3,2ºC negatius a Sarrià de Dalt, al cantó de la riera Xuncla. A Salt, a l'estació XOM, també va caure el termòmetre amb -1,5 graus. Aquestes temperatures van anar acompanyades d'un dia que ahir va ser de sol, i el vent calmat.

A Girona ciutat la situació de les temperatures mínimes va ser diferent, ja que a l'estació meteorològic de l'escola Doctor Masmitjà s'hi va registrar una temperatura mínima alta, d'1,6ºC. Es tracta d'una àrea plana de la ciutat però s'ha de destacar que a l'observatori de Girona-Montjuïc (184 m) el termòmetre encara va pujar més: va haver-hi una mínima de 2,6ºC, fruit de la inversió tèrmica.

El meteoròleg destaca que ahir la inversió tèrmica, com en moltes nits d'hivern, va provocar que la temperatura fos més alta en una zona amb poca densitat de població com Montjuïc que no en l'àrea amb més densitat de població, com és l'Eixample, 15.000 habitants/km2.

A banda de l'àrea urbana ­també va ser un dia plenament ­hivernal en moltes localitats. ­Destaca la mínima d'11 graus sota zero a la Tosa d'Alp i els 9,8 ­negatius d'Ulldeter. Però a la ­plana, en ­municipis com Fornells de la ­Selva (-3ºC) o a Vilobí d'Onyar (-2,7ºC) també va glaçar de valent.