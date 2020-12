L'hospital de Campdevànol suma tres morts i manté les restriccions

L'hospital de Campdevànol va registrar ahir tres morts de pacients amb coronavirus. Es tracta de tres pacients que tenien 58, 83 i 93 anys, tots ells amb patologies prèvies, segons va informar el centre. D'aquesta manera, el total ja s'eleva fins a 22 des de l'inici de la pandèmia.

Les xifres confirmen que la situació ha empitjorat respecte a fa una setmana, quan l'hospital va anunciar que només atendria pacients amb coronavirus arran d'un brot detectat a principis de novembre. En total, hi ha 22 professionals infectats -quatre més que fa una setmana-, una xifra que representa el 10% de la plantilla, així com 19 pacients aguts i 15 al sociosanitari. Fa una setmana hi havia 26 pacients positius i ahir ja n'hi havia 34, vuit més.

Com a conseqüència del brot, la direcció del centre va decidir que només atendria pacients amb coronavirus per «tallar-lo d'arrel». Una setmana després, les restriccions es mantenen i aquest divendres es decidirà si s'allarguen o si, fins i tot, se n'apliquen de més severes tenint en compte que la situació del centre és «greu», segons han informat fonts de l'hospital a aquest diari.

Durant aquesta setmana, s'han derivat sis pacients amb altres patologies al Trueta de Girona i a l'hospital d'Olot.

Forta afectació al Ripollès

De fet, la direcció de l'hospital alertava ahir que la situació a la comarca del Ripollès és bastant dolenta. L'Àrea Bàsica de Salut de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses és la que ha detectat més positius la darrera setmana. A més, la comarca és la que té el risc de rebrot més elevat de Catalunya i és l'única que supera els 1.000 punts (1.088). També és la tercera comarca amb la taxa de velocitat del virus més alta ja que supera els 2 punts quan el màxim recomanat per Salut per controlar el contagi és 1.

La direcció de l'hospital admetia que la principal causa d'aquest augment de casos és la detecció de brots. A part del brot del mateix centre, que «probablement ve importat de fora», també n'hi ha d'actius a institucions de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. La direcció del centre afirma que és «molt important» no permetre l'entrada a visites ja que els pacients afectats pel brot havien entrat amb PCR negativa i han esdevingut positius un cop ingressats.



Més infectats pel brot de Salt

Finalment, el brot de coronavirus de l'hospital Santa Caterina afecta dos pacients més respecte a la setmana passada i el total ja arriba a 22. D'altra banda, hi ha disset treballadors infectats, tres més, que corresponen al total de l'atenció especialitzada.

El brot es va detectar a mitjans de novembre a una de les plantes d'hospitalització i se'n desconeix l'origen. Fins ara, els pacients infectats són asimptomàtics o bé tenen símptomes lleus. No hi ha cap pacient greu ni cap defunció.

Ahir hi havia un total de 66 pacients ingressats per coronavirus, catorze dels quals són a l'UCI. Pel que fa als treballadors, n'hi havia 21 d'afectats.

