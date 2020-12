Mossos investiguen si l’incendi de dos quads a Ribes és provocat

Els Mossos d´Esquadra de la comissaria de Ripoll investiguen l´incendi de dos quads en un aparcament de Ribes de Freser. Se sospita que podria ser provocat i motivat per una revenja.

L´incendi dels quads va produir-se durant la nit; i durant el vespre s´havia produït una baralla en un bar de la localitat que se sospita que hi té relació.

La baralla es va produir en un bar del poble de la Vall de Ribes i testimonis van alertar al telèfon 112 que hi havia diverses persones enfrontant-se. Fins al lloc s´hi van desplaçar efectius dels Mossos d´Esquadra de Ripoll però en arribar-hi no hi van trobar ningú, ja que l´enfrontament s´havia dissolt.

Al cap d´unes hores, pels volts de dos quarts d´una de la matinada, va produir-se una altra emergència al mateix poble. Es va declarar un incendi al carrer de la Pedrera (la travessera de l´N-260), concretament en un aparcament que està ubicat a tocar d´un supermercat de la zona de Can Brusi. Fins allà s´hi van desplaçar els Bombers i també els Mossos d´Esquadra. Les flames van destrossar per complet dos quads que hi havia aparcats.

La policia sospita que el foc estaria provocat, ja que a la zona es van trobar restes de combustible i que haurien afavorit la propagació de l´incendi.

Arran dels fets, els Mossos d´Esquadra de Ripoll han obert una investigació i sospiten que hi ha relació entre ambdós fets, que van produir-se amb un interval d´hores pròxim i que afectaria algun dels protagonistes de la batussa prèvia al bar. De moment, però, no s´ha produït cap detenció pel cas.