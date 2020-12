Ripoll, Figueres i Palafrugell, on més han pujat els positius

Tot i que les dades d'ahir van donar un respir i la situació epidemiològica va millorar a la Regió Sanitària de Girona, durant la darrera setmana s'han notat els efectes de la flexibilització de les restriccions amb un repunt de casos considerable. Concretament, tenint en compte els nous casos dels darrers set dies en comparació amb la setmana anterior, hi ha tres Àrees Bàsiques de Salut de la Regió Sanitària de Girona que han presentat un increment de més de trenta casos. Es tracta de Ripoll/Sant Joan de les Abadesses –on s'han detectat 50 casos més fins a un total de 78–, Figueres –on se n'han diagnosticat 44 més fins a un total de 90– i, finalment, Palafrugell –amb 32 casos més fins a 68. D'altra banda, ahir aquest diari ja avançava que els municipis de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot i l'índex de propagació més elevats són gironins i experts han alertat que Girona, Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran són les regions que han empitjorat més els darrers dies. De fet, actualment, són les que tenen el risc de rebrot més alt. En primer lloc, hi ha Alt Pirineu i Aran, degut als efectes, en gran part, del brot al geriàtric de Tremp. L'indicador és de 411. Seguidament, hi ha la regió de Catalunya Central, amb el risc de 305 i, en tercer lloc, Girona, amb 266 punts.

Malgrat tot, sembla que la tendència de les dades va a la baixa i els darrers dies s'han estabilitzat. Caldrà veure quins són els efectes del pont de la Puríssima.

Respecte a les dades d'ahir, Girona va sumar 141 casos nous, un 18% menys que el dia anterior, quan se'n van sumar 173. D'altra banda, ahir no es va produir cap defunció pel virus i el total es va mantenir en 1.194. El risc de rebrot va baixar dos punts fins a 266, mentre que la setmana del 22 de novembre era de 293 i la velocitat de propagació del contagi es va mantenir en 1,01 -per sobre del llindar fixat per Salut per relaxar les restriccions. Finalment, fins ahir hi havia 245 pacients ingressats, tres més que dimarts. D'aquests, 48 estan a l'UCI, els mateixos que dimarts.

D'altra banda, la situació epidemiològica va tornar a millorar per quart dia consecutiu a Catalunya, on la velocitat de transmissió del coronavirus (Rt) va baixar dues centèsimes, fins a 0,96, van disminuir en catorze pacients greus a l'UCI, van baixar a 879 els nous contagis i no es va reportar cap nova defunció.

Ahir, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va preveure que hi hagi immunitat de grup a Catalunya a la tardor. «El Nadal serà molt millor que aquest, el gruix de les persones susceptibles de vacunar-se ja s'hauran vacunat», va dir en una entrevista al diari El Periódico, on també va opinar que l'estiu també serà millor que el del 2020, però no encara com el del 2019. Segons Argimon, una de les coses que pot millorar Catalunya és el rastreig.