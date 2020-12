Sabrià, Caula i Orobitg formaran part de la llista d'ERC per Girona

El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, la portaveu, Anna Caula, i el diputat lloretenc Jordi Orobitg repetiran a la llista dels republicans per Girona de cara a les eleccions al Parlament. Sabrià i Orobitg han estat escolits pels seus respectius congressos comarcals -del Baix Empordà i la Selva-, mentre que Caula tornarà a formar part de la candidatura com a independent.

Sabrià ha defensat la necessitat de tenir un govern que pugui gestionar la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia: «La gesticulació buida de contingut pot ser eficaç per alguns en termes electorals, però és totalment estèril en clau de país», ha indicat. Per això, creu que cal «un govern fort» per seguir «forçant el govern espanyol a resoldre el conflicte polític a través d'una amnistia i el dret a l'autodeterminació».

Caula, per la seva banda, ha considerat que és el moment de «teixir complicitats» amb tots els sectors que no van participar en l'1-O per tal de «situar l'autodeterminació al centre de l'agenda política». Per això, creu que cal «seguir treballant i perseverar per seguir sumant més i més gent fins que la victòria sigui inapel·lable».

Finalment, Orobitg creu que el repte que té Catalunya és «immens», com ho és el seu «compromís amb la nostra gent, l'amnisita i la República Catalana».