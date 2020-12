Salut impulsa un cribratge intensiu a la Bisbal d'Empordà durant tres dies

En el marc de la nova estratègia del Departament de Salut d'intensificar els cribratges poblacionals per frenar els casos de la COVID-19 a Catalunya, la setmana vinent es farà un cribratge intensiu al municipi de la Bisbal d'Empordà.

Les proves amb test antigènic ràpid (TAR) es faran els dies 14, 15 i 16 de desembre, en l'horari i espai següents:

Dies i horari:

Dilluns 14 de desembre: 13-20h

Dimarts 15 de desembre: 9-17h

Dimecres 16 de desembre: 13-20h

Lloc: Pavelló Firal (av. Mas Clarà, 1-21)

Des del Departament de Salut s'ha decidit fer aquest cribratge a la Jonquera i la Bisbal donada l'alta incidència que encara hi ha actualment en els dos municipis. Aquesta última setmana el risc de rebrot se situa als 203,54 i s'han detectat 14 casos positius. Un 5,58% de les proves fetes (ja siguin Testos antigènics ràpids o PCR) estan donant positiu. La setmana passada el risc de rebrot se situava als 904,7 i es van detectar 37 positius.

Pensat per a tallar cadenes de contagis en majors de 16 anys

La mesura està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys, amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La tècnica a utilitzar serà el test antigènic ràpid (TAR).

L'estratègia de fer proves a la comunitat es fa per aturar l'extensió del virus, és a dir, per assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones contagiades, ja que n'hi ha que no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn. Cal destacar la importància de fer l'aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas.

Aquests cribratges s'està organitzant amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, que col·labora en la logística i la difusió local, l'Institut Català de la Salut, que organitza el dispositiu, el Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública i els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). Els cribratges comptaran també amb la col·laboració de voluntaris de Protecció Civil que acompanyaran els veïns que participin en les proves.

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà recomana a les persones que es desplacin amb vehicle privat fins al cribratge que utilitzin preferiblement els aparcaments habilitats al camp de futbol i al camp de futbol vell.

Les proves per a la detecció de la COVID-19 a les persones amb símptomes es continuen fent, com fins ara, als centres d'atenció primària (CAP) i als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP).