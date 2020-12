El col·legi de Metges defensa l’ús de la mascareta

Amb motiu de la xerrada L´ús de la mascareta: avantatges i riscos que va fer el Dr. Miquel Pros a La Gorga de Palamós la setmana passada, el Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG), ha emès un comunicat en el qual mostra el desacord cap al contingut difós en aquesta conferència.

Entre altres aspectes, Pros alertava dels riscos de l´ús de la mascareta entre els infants, ja que podria causar problemes respiratoris. Des del Col·legi de Metges desmenteixen aquesta afirmació, ja que «és absolutament fals que l´ús de la mascareta provoqui baixada d´oxigen o alteracions en la pujada del diòxid de carboni. De fet, en cas de malalties cròniques respiratòries, cardíaques o de qualsevol altra mena, amb més motiu s´aconsella l´ús de la mascareta davant la COVID-19, tant en adults com en menors», especifiquen. D´altra banda, afegeixen que «el fet de no portar mascareta posa en risc els propis infants i els seus companys de classe. Per això, és tan important complir amb l´obligatorietat de portar-la a partir de sis anys», conclouen. En el mateix comunicat, també defensen que és «altament recomanable» que els nens rebin les vacunes oportunes.