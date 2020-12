Els indicadors de contagi a Girona repunten de nou

Els principals indicadors de contagi a la Regió Sanitària de Girona van empitjorar de nou ahir. D'una banda, el risc de rebrot va pujar de 266 a 269 punts i la velocitat de propagació del virus va passar d'1,01 a 1,02. Tot i que la diferència és mínima, es confirma la tendència a l'alça del contagi a Girona, a diferència de la resta de Catalunya, on la situació en general s'està tornant a estabilitzar.

De fet, els cinc municipis de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més elevat continuen sent gironins: Puigcerdà (1.059), Vilafant (899), Palafrugell (830), Figueres (562) i Banyoles (542). Cal tenir present que Puigcerdà forma part d'una altra regió sanitària i que Vilafant té menys de 20.000 habitants però Salut encara analitza la situació diària del municipi des del juliol, quan hi va haver brots de coronavirus. D'altra banda, Vilafant, Palafrugell i Figueres també tenen la taxa de velocitat de propagació del virus molt alta, per sobre de 2.

Com a conseqüència d'aquest increment dels indicadors, el nombre de casos també va pujar considerablement respecte a dimecres fins a un total de 212 positius nous. Seguidament, es van sumar cinc defuncions quan el dia anterior no n'hi havia hagut cap. D'aquestes, tres han tingut lloc a centres sanitaris o sociosanitaris i la resta encara no s'han classificat.

La bona notícia és que es va produir una forta davallada dels hospitalitzats. Ahir n'hi havia 230, quinze menys que el dia anterior. D'aquests, 46 estan a l'UCI, dos menys que dimecres. A l'Hospital de Blanes, respecte a l'últim recompte de dilluns, s'han registrat sis ingressos, una alta i tres defuncions.

El virus, estable a Catalunya

D'altra banda, la situació epidemiològica segueix estabilitzada a Catalunya, on la velocitat de transmissió de virus (Rt) es va mantenir per segon dia a 0,96, mentre van disminuir les persones hospitalitzades, tot i que en un dia es van notificar 1.469 nous contagis i es van reportar 33 morts per coronavirus més.

El risc de rebrot, l'índex de creixement potencial de la pandèmia, es va situar en 189 punts, tot just un menys que dimecres, però va pujar la incidència acumulada de casos en els últims catorze dies (IA14) fins a 213,29, un més que la vigília. A Espanya el Ministeri de Sanitat va registrar 7.955 nous casos,, fet que deixa la xifra global de contagis des de l'inici de la pandèmia en 1.720.056. Pel que fa a les defuncions, des de dimecres n'hi ha hagut 325, i la xifra total és de 47.344. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 359.246 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 5.371, xifra superada per Catalunya amb 6.179. Andalusia n'ha registrat 4.307.