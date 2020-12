El risc de rebrot continua a l'alça a Girona

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 35.143 (290 més) i pugen a 37.934 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.204 persones en aquest territori, cinc més que les declarades fa 24 hores. Entre l'1 i el 7 de desembre es van declarar 41 defuncions, 44 la setmana anterior.

El risc de rebrot puja un punt fins a 270, mentre que la setmana del 24 al 30 de novembre era de 295. L'Rt es manté en 1,02 (1,04 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 135 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 281 (302 en l'interval anterior). Hi ha 224 ingressats, 6 menys que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 244, 242 la setmana anterior.

Puigcerdà, Vilafant i Palafrugell, municipis amb més risc de rebrot

Puigcerdà és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.117. En segona posició hi ha Vilafant amb 1.064, i en tercera Palafrugell, amb 1.002. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Sant Pere de Ribes (2,63), Vilafant (2,42) i Palafrugell (2,36). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (716), Banyoles (568) i Sant Andreu de la Barca (459).