Sindicatura de Comptes veu irregularitats en el pressupost de Besalú de l'any 2018

La Sindicatura de Comptes creu que l´Ajuntament de Besalú va presentar una situació pressupostària «més favorable» de l´exercici del 2018 de la que realment tenia. L´ens ha detectat una diferència de 467.282 euros en negatiu entre el romanent de tresoreria calculat per l´Ajuntament i el que ha calculat l´ens. En aquest sentit, la sindicatura creu que la xifra real era d´1,05 milions d´euros en negatiu, mentre que l´Ajuntament la xifrava en 591.665,95 euros. L´informe de la Sindicatura també diu que, tot i que l´Ajuntament tenia un conveni amb Xaloc per la gestió dels tributs, el consistori incomplia els acords i la normativa de recaptació tributària.

El romanent de tresoreria forma part de l´estat de liquidació del pressupost i és la suma dels drets pendents de cobrament (del mateix exercici i dels anteriors), més els fons «líquids» de tresoreria i menys els crèdits pendents de pagament (del mateix exercici i dels anteriors). La Sindicatura de Comptes ha emès un informe, precisament, sobre l´estat del romanent de tresoreria de l´Ajuntament de Besalú en l´exercici 2018.

L´ens alerta que la tasca de fiscalització s´ha vist «limitada» per algunes mancances en la informació referides bàsicament al fet que el consistori no disposava d´un mòdul específic per a la gestió i la recaptació dels tributs i altres ingressos que gestionava directament, i per tant, aquesta informació no estava integrada dins del sistema d´informació comptable.

Tot i això, conclou que Besalú va presentar una situació pressupostària millor de la que realment tenia per mostrar-ne una de «més favorable». En aquest sentit, l´ens ha detectat un diferència de gairebé 500.000 euros negatius menys entre el romanent de tresoreria calculat pel consistori i el de la Sindicatura. En concret, l´ens xifra el romanent en 1.058.948,45 euros negatius mentre que l´Ajuntament ho fa en 591.665,95 euros.

En el seu informe, la Sindicatura diu que, tot i que l´Ajuntament tenia un conveni amb Xaloc de la Diputació a través del qual li delegava tota la recaptació dels tributs, no li «traspassava» les liquidacions corresponents de manera sistemàtica i «completa» quan acabava el termini de recaptació del període voluntari i que tampoc feia cap actuació per iniciar la via executiva de la recaptació en i el procediment de constrenyiment, ni feia cap acció encaminada a «requerir el pagament dels deutes vençuts als obligats tributaris».