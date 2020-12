Troben 38 treballadors sense permís en 50 establiments aquest any

La Policia Nacional juntament amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província de Girona ha detectat 38 treballadors sense permís de treball i ha detingut quatre persones des de principis d´any després d´inspeccionar 50 establiments. Cada expedient administratiu de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que reben els inspectors pot suposar multes que van dels 10.000 als 100.000 euros.

Els operatius desenvolupats per la Policia Nacional de Girona en el marc de la lluita contra l´explotació laboral i l´economia submergida s´han realitzat en el marc del protocol de col·laboració entre ambdues institucions -la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Durant els dispositius realitzats al llarg de l´any 2020 han inspeccionat 50 establiments a la província de Girona i s´han identificat un total de 318 treballadors.

Les actuacions de més rellevància són les realitzades a l´Escala i a Olot, ambdues avançades per Diari de Girona el seu dia.

La de l´Escala es remunta al 14 de juliol. En un establiment hostaler, els policies van identificar tres ciutadans estrangers que no comptaven amb la corresponent autorització de treball. Això va suposar que els responsables del local acabessin amb tres expedients administratius sancionadors per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS). Una de les persones identificades, a més, va acabar detingut perquè havia usurpat durant un any la identitat d´un familiar, un ciutadà espanyol. Quan la policia la va voler identificar va mostrar-los una fotografia no coincidia amb les seves dades físiques. Es dona el cas que la dona feia un any que treballava en aquest local. Els policies li van demanar el passaport i, finalment, va confessar que no el tenia i que el document d´identitat era d´una familiar. Per aquest motiu, se la va detenir per un presumpte delicte d´usurpació de l´estat civil i per treballar de forma irregular.

Una altra actuació destacada és la que van realitzar en el marc del Dia de l´Acció Conjunta de l´Empact Europeu contra la lluita del Tràfic d´Éssers Humans amb fins d´explotació laboral. Es va realitzar entre els dies 14 a 18 de setembre i van inspeccionar 26 establiments de la província. Es van identificar 112 treballadors i es van incoar 14 expedients administratius per la ITSS, així com 13 expedients administratius d´expulsió en aplicació de la vigent Llei d´Estrangeria. També van detenir una persona per desobediència greu. Part d´aquest operatiu es va realitzar al mercat setmanal de la Devesa de Girona i en botigues de Platja d´Aro. En el dispositiu a banda del CNP i membres de la ITSS també hi van col·laborar les policies locals de Girona i Platja d´Aro.

Un altre dels operatius rellevants de l´any pel CNP és la inspecció realitzada en un bar d´Olot el 24 de setembre, on van detectar una menor d´edat treballant-hi sense permís de treball. Els agents la van protegir i lliurar als pares.

Durant aquesta inspecció i també amb la suma de la investigació policial es va detenir el propietari del local -un veí de la població- com a presumpte autor d´un delicte contra els drets dels treballadors i també per estafa. Ja que segons la policia havia enganyat una altra treballadora perquè treballés en el local.

La tenia al seu càrrec sense cap tipus de permís de treball i, a més, li havia imposat una jornada laboral que excedia la que estipula la llei en aquest sector, i també per no complir amb les obligacions salarials. En aquesta operació hi va col·laborar la Policia Municipal d´Olot.