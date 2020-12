Els ajuntaments comencen a preparar les eleccions

El conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, es va reunir ahir amb alcaldes i alcaldesses de les comarques gironines per començar a preparar el dispositiu electoral del 14 de febrer. Durant la reunió, que es va celebrar de forma telemàtica des de la Generalitat, va servir per explicar les mesures aprovades fins ara pel Procicat en relació amb l'adequació dels espais electorals arran de les mesures requerides pel context de covid-19.

«Caldrà que siguin col·legis electorals amplis, que permetin l'aforament fixat al protocol, per exemple, pavellons esportius o centres cívics», va recordar el conseller, que va matisar que «en cap cas es limita l'ús d'altres tipus d'equipaments» com ara centres educatius, si compleixen les mesures.

Solé va explicar que el seu departament està treballant en un dispositiu per poder celebrar unes eleccions «segures, que garanteixin el dret a vot i que siguin plenament legítimes». L'objectiu, segons va assenyalar, és que els espais escollits «s'adaptin als requeriments del protocol i que, alhora, siguin els millors per a la ciutadania».