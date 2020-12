Un brot de coronavirus afecta deu usuaris i quatre treballadors de la residència Emma de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès).Un dels afectats ha acabat morint i a tres més se'ls ha traslladat a la residència Orpea de Girona, que dona suport a aquells centres que ho necessiten.

En total, al geriàtric Emma hi ha 52 avis que hi viuen. El nombre d'infectats podria créixer, ja que hi ha diversos avis pendents de fer-se la prova PCR, però que ja han començat a presentar símptomes de patir la malaltia. El centre ja ha pres les mesures de seguretat pertinents per evitar més contagis i ha aïllat els treballadors infectats.