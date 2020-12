Campanya per frenar el consum d’alcohol i drogues al volant

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha posat en marxa una campanya de sensibilització viària que té com a objectiu la prevenció i la reducció d´accidents i víctimes a les carreteres catalanes com a conseqüència del consum de begudes alcohòliques i drogues. Amb el lema «Una copa i prou. Per provocar un accident n´hi ha prou amb una copa», aquesta acció divulgativa posa èmfasi en el fet que conduir amb una taxa d´alcoholèmia per sota del límit legal permès ja pot suposar un risc de patir un sinistre i per tant, si s´ha d´agafar un vehicle, no s´ha de consumir res d´alcohol.

L´SCT recorda que el consum d´alcohol no està associat només a l´oci nocturn ni al col·lectiu dels joves, sinó que també es produeix en dinars o trobades familiars o amb amics, en un context en què el consum està més acceptat.

El concepte de la campanya es basa en una metàfora visual que mostra com es trenca una copa de vi per reflectir els danys irreparables que pot comportar el consum d´una única copa d´alcohol. La difusió de la campanya es farà a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials del SCT.

L´any 2019, un de cada cinc conductors que va perdre la vida en un sinistre havia pres alcohol, en concret el 20,5% -aquest percentatge ha disminuït 12,8 punts respecte del 2018-, segons dades de l´Institut de Medicina Legal de Catalunya. Quant a les drogues i/o psicofàrmacs, el 13,7% dels conductors morts n´havien pres.

Aquest 2020, l´alcohol i les drogues suposen en 4,8% del total dels factors concurrents dels sinistres amb víctimes en vies interurbanes. D´altra banda, i pel que fa a les xifres de conductors reincidents, el 2019, un 5% del total d´infractors per consum d´alcohol i/o drogues acumulaven 2 o més sancions per aquest tipus d´infracció.