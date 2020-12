Campdevànol suma una mort i creixen els sanitaris infectats

La situació a l´hospital de Campdevànol millora respecte a la setmana passada però ho fa de manera molt lenta, segons fonts del centre sanitari. De fet, des de dimecres l´hospital una mort més per coronavirus i ja en suma quatre en menys d´una setmana. Ahir hi havia quinze pacients aguts, quatre menys que dimecres, i quinze al sociosanitari, els mateixos. D´altra banda, el que més preocupa a la direcció de l´hospital és l´elevat nombre de sanitaris infectats. Ahir ja n´hi havia 29, set més que dimecres.

La lleugera millora dels pacients ingressats permetrà que a partir de dilluns es comenci a reprendre l´activitat suspesa. Tot i així aquesta serà mínima i de forma progressiva. Està previst començar a fer algunes proves com per exemple colonoscòpies o cirurgia menor ambulatòria, activitats que no requereixen l´ingrés dels pacients. Pel que fa al servei de Consultes Externes funciona amb normalitat i es preveu que continuï si la situació ho permet. De tota manera, la mesura que es va adoptar fa una setmana i mitja de només acceptar ingressos de pacients positius de coronavirus i derivar els que no tenen la malaltia a l´Hospital d´Olot i altres centers sanitaris per evitar nous contagis, es manté. Des de la setmana passada, s´han derivat sis pacients, quatre d´aquests a Olot.

Respecte a les dades epidemiològiques de la Regió Sanitària de Girona, ahir van seguir la tendència dels darrers dies: els casos i els indicadors de contagi van pujar però els hospitalitzats van baixar.

Concretament, el risc de rebrot va pujar tres punts fins als 269. Aquesta xifra encara és superior a la mitjana de Catalunya que ahir se situava en 189 punts. Seguidament, es van sumar 294 positius, un 34% més que el dia anterior, quan Salut en va notificar 212. La velocitat de reproducció del virus es va mantenir en 1,02 i els ingressats van baixar en sis pacients. Els crítics també es van reduir en dos pacients.

Finalment, a Catalunya també està disminuint la pressió hospitalària, mentre la velocitat de transmissió de virus (Rt) va baixar una centèsima i es va situar en 0,95, tot i que des de dijous s'han diagnosticat 1.856 nous contagis i s'han reportat 28 morts més per coronavirus.

El risc de rebrot, va baixar quatre punts i la incidència acumulada de casos en els últims catorze dies (IA14) va baixar a 210,08, tres menys que el dia abans.