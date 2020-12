Catalunya, la segona amb les llistes d’espera més llargues per operar-se

Catalunya, amb 223 dies de temps mitjà d´espera per a una cirurgia, és la segona Comunitat Autònoma, després de Castella-la Manxa, amb 269 dies, on els pacients han d´esperar més per sotmetre´s a una operació, i la primera en temps mitjans d´espera per a consultes externes, amb 158 dies, segons l´Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Aquesta organització va advertir que l´espera mitjana per operar-se a Espanya ha augmentat 55 dies, passant de 115 a 170 entre els mesos de juny del 2019 i de l´any 2020, com a conseqüència de la desviació de mitjans i de personal sanitari per contenir la pandèmia del coronavirus.

En la mateixa línia, el percentatge de pacients amb una espera quirúrgica superior a sis mesos s´ha disparat fins situar-se en un 33,8%, el doble que el 15,8% registrat fa un any, segons ha calculat l´entitat a partir de les dades del Sistema Nacional de Salut (SNS) publicades pel Ministeri de Sanitat.

Respecte a l´espera mitjana per a la primera consulta amb l´especialista, els temps han augmentat de 81 a 115 dies en un any, mentre que el percentatge de pacients amb data assignada a més de 60 dies ha passat d´un 43% a un 53%. En aquest cas, Catalunya està en la primera posició, amb 158 dies de mitjana d´espera, 63 més que fa un any.

Les comunitats autònomes amb les esperes quirúrgiques més llargues són Castella-la Manxa, Catalunya i Andalusia, que registren 269, 223 i 212 dies de mitjana respectivament. Castella-la Manxa és també la comunitat on més han augmentat els temps d´espera per operar-se, amb un increment de 120 dies, seguida de Castella i Lleó (94) i de Catalunya (77). Per contra, Madrid (42), Melilla (52) i Astúries (52) són les autonomies amb les esperes quirúrgiques més baixes.