La Diputació de Girona organitza una jornada sobre l'Agenda 2030

La Diputació de Girona va organitzar ahir una jornada per presetar el seu Pla Estratègic per a l'Assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. Hi van assistir representants de la Generalitat, les quatre diputacions, administracions locals i representants del món de l'empresa i entitats del tercer sector.

L'objectiu de la trobada va ser oferir un espai de treball i de reflexió conjunta per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de 2030. La Diputació de Girona, a més, va fer extensiu el seu Pla Estratègic a les comarques gironines

En la trobada, per via telemàtica, es van tractar diversos aspectes sobre aquesta fita global i transversal, en l'àmbit català, i es va posar un èmfasi especial en el context actual, molt marcat per la situació d'emergència produïda en els darrers mesos per la pandèmia de la covid-19.