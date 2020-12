Hipra estudia una vacuna per a la immunitat de llarga durada contra el virus

La multinacional farmacèutica veterinària Hipra, amb seu a Amer, està investigant una nova vacuna contra la covid-19 per mitjà de dues línies de recerca: una de pròpia i l´altra en col·laboració amb l´hospital Clínic de Barcelona basada en l´mRNA del virus que garanteixi una immunitat de llarga durada.

En un comunicat, l´empresa afirma que «fa un pas en ferm cap a la salut humana aportant múltiples solucions gràcies a la seva experiència i coneixement» i una d´aquestes opcions és «la investigació i fabricació d'una vacuna contra la covid-19».

Hipra destaca que té un model singular i únic que la posiciona com a referent, ja que «controla totes les fases de creació d´una vacuna: des de la investigació, el desenvolupament, la producció fins a la comercialització». A més, des d´Hipra destaquen que disposen de la tecnologia necessària per desenvolupar vacunes, tant en l´àmbit de la salut animal com en la salut humana.

Des de l'inici de la pandèmia, la multinacional es va posar a disposició de les autoritats sanitàries portant a terme diverses accions com el processament de testos PCR per centres sanitaris. A més, va acreditar el seu centre Diagnos Espanya com a laboratori d´anàlisis clíniques per donar servei a centres sanitaris, serveis de prevenció de riscos laborals i empreses.

La companyia dedica el 10% de la facturació anual a la recerca i desenvolupament de noves vacunes. Actualment compta amb 38 filials i deu centres de diagnòstic repartits arreu del món i comercialitza els seus productes a més de 100 països.

Ocupa el sisè lloc en el rànquing mundial de vacunes per la salut animal i és el laboratori que més vacunes innovadores i tecnològiques ha llançat en els últims deu anys, amb un total de 22 vacunes.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va visitar ahir les instal·lacions de la seu de la multinacional a Amer i es va reunir amb la direcció de l´empresa per parlar dels projectes enfocats en aquesta nova etapa. Entre altres aspectes, Illa va destacar el potencial de les instal·lacions i va agrair la ?predisposició d´Hipra des de l´inici de la pandèmia. De fet, al mes d´abril el ministeri i l´empresa van pactar que la multinacional té capacitat per fabricar una possible vacuna espanyola contra el coronavirus.