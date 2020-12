El nou Pla de Rodalies reforçarà l'R1 amb més places i freqüències

El nou pla del Govern estatal per a Rodalies Catalunya, que preveu una inversió de 6.345 milions d'euros a la xarxa ferroviària catalana, permetrà reforçar l'R1 (que uneix Maçanet i Blanes amb Barcelona passant pel Maresme), tot ampliant el nombre de places i de freqüències. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, es va desplaçar ahir fins a Barcelona per presentar el Pla de Rodalies 2020-2030, que preveu, entre d'altres, la millora d'estacions com la de Puigcerdà -on s'adequarà la longitud de les andanes- per tal de fer-les totalment accessibles; la instal·lació de vint quilòmetres de noves vies -incloent un nou ramal de l'R3, que uneix Barcelona amb Puigcerdà- i la creació de cinc noves estacions, cap de les quals a les comarques gironines. Segons va explicar el coordinador del Pla, Pere Macias, l'objectiu és augmentar un 58% l'oferta i que la demanda creixi un 50%, una fita a la qual s'havia d'arribar el 2028 però que s'ha endarrerit dos anys a causa de la pandèmia.

El pla anunciat per Ábalos preveu la renovació de 56 unitats tant de Rodalies com de Mitja Distància, així com la compra de 45 unitats més, 38 de les quals aniran destinades a la doble composició dels combois de la R1 (que uneix les províncies de Girona i Barcelona a través de l'anomenat Tren de la Costa, l'R2 i l'R4, quan aniran acompanyades d'un augment de freqüències. No es va parlar, tanmateix, de la recuperació de l'RG1, desapareguda d'ençà de l'estat dalarma. A més, també s'incorporarà una nova unitat a l'R3, que connecta Barcelona amb el Ripollès i la Cerdanya. Al conjunt de Catalunya, se sumaran 101 noves unitats en un parc que actualment està format per més de 270 trens.

Actuacions més immediates

Pel que fa al programa d'actuacions més immediates -que comportaran una inversió de 4.622 milions d'euros fins al 2025- i a mitjà termini -1.164 milions-, n'hi ha que ja s'estan executant, com el 4+4 de l'estació de Sants, o en execució, com la construcció del ramal que ha de portar el tren a la T1 o el desdoblament entre Parets i la Garriga.

D'altres actuacions que estan planificades són la remodelació de l'estació de Montcada Bifurcació i Castelldefels, la sectorització de les andanes i reforma a l'estació de plaça Catalunya, entre d'altres; la planificació per a la quadruplicació del tram Castelldefels-El Prat, una tercera via de Montcada a Mollet Sant Fost.