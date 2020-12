El Procicat anul·la la reunió i les restriccions segueixen intactes

Nou gerro d´aigua freda per a aquelles empreses que estaven esperant amb candeletes que el Procicat decidís algun canvi en les restriccions que els permetés obrir portes. L´anhelada reunió estava prevista per ahir a la tarda, però finalment es va posposar, una decisió que no augura cap esperança per als sectors afectats. Això suposa que, de moment, es manté el confinament municipal els caps de setmana, la prohibició d´obrir les botigues interiors dels centres comercials que no siguin considerades essencials i l´aforament màxim dels teatres i sales de concerts en 500 persones. Ajuntaments com el de Barcelona i zones turístiques, algunes associacions de comerciants i bona part del sector cultural, com el Teatre del Liceu, havien demanat flexibilitzar aquestes mesures, cosa que hauran d´esperar almenys un dia més. Algunes fonts no descarten que la reunió es faci aquest dissabte.

Aquest divendres a dos quarts de nou estava prevista la reunió del comitè executiu de crisi per la covid-19, amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i els consellers Meritxell Budó, Miquel Sàmper, Alba Vergés, Damià Calvet i Josep Bargalló. La consellera Vergés, a les 9.30 havia de reunir-se telemàticament amb la Federació de Veïns de Tortosa, però no ho va poder fer.

A les 10.30 havia de fer una roda de premsa des de l´hospital Verge de la Cinta de Tortosa per presentar l´ampliació del centre, però ho va fer poc després de les 11, i allà va dir públicament que el Procicat tenia previst reunir-se aquest divendres a la tarda. A continuació va fer entrevistes amb mitjans de comunicació locals, i els veïns, enfadats, li van dir, a les dues de la tarda, que ja no es volien reunir amb ella després de demanar-ho des de feia un any.

El conseller Sàmper havia d´intervenir en una jornada sobre violència de gènere, però aquest dijous es va descartar la seva participació a causa de l´incendi de la nau industrial a Badalona. Finalment, el conseller no ahir no va anar a Badalona.

A les 10 del matí s´havia convocat una roda de premsa per la 1 amb el conseller Sàmper, el subdirector general de Protecció Civil, Sergio Delgado, el comissari dels Mossos Joan Carles Molinero, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, i el coordinador de la unitat de seguiment de la covid, Jacobo Mendioroz, per parlar de l´evolució de la pandèmia. Poc després de les 12 del migdia, la convocatòria es va anul·lar. En aquell moment es va especular que la roda de premsa es faria després de la reunió del Procicat prevista hores més tard, però a mitja tarda fonts d´Interior i de Salut van assegurar que el Procicat ja no es reunia més aquest divendres i que probablement ho faria aquest dissabte, sense especificar-ne els motius. Avui, doncs, serà un dia clau per esbrinar a què es deu l´anul·lació de la reunió, tot i que la situació fa pensar que no hi haurà relaxació de les restriccions.

Precisament ahir, les estacions d´esquí catalanes van acordaramb el Govern l´obertura de pistes i l´inici de temporada de forma conjunta el proper dilluns, 14 de desembre. Els dies entre setmana no estan afectats pel confinament municipal, però l´obertura de les pistes sí que podria estar afectat si de cara al cap de setmana no s´aixeva aquesta restricció.

L´acord el va donar a conèixer l´Associació Catalana d´Estacions d´Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM), que també va matisar que l´obertura es farà de forma progressiva i gradual, en una primera fase amb una limitació de la venda de forfaits en funció de l´àrea oberta en cada moment per evitar aglomeracions. Així mateix, la venda de forfaits es farà exclusivament online i de forma anticipada per evitar cues de primeres hores a les taquilles. Les estacions ja van ajornar el passat 9 de desembre l´obertura de pistes per la frenada de la desescalada de les restriccions per la covid-19.

L´ACEM va mantenir aquest divendres una reunió amb el Govern per tancar la data d´obertura dels complexos d´esquí. Després van enviar un comunicat de premsa on també remarcaven que totes les activitats que es faran a les estacions compliran amb la normativa covid-19. En aquest sentit, van fer una crida als visitants que siguin responsables i respectin en tot moment les directrius de les autoritats sanitàries, així com també les indicacions de les estacions.

Les estacions d´esquí es defineixen com un «entorn segur» amb amplis espais oberts a l´aire lliure. En aquest sentit, van remarcar que els remuntadors són un mitjà de transport segur, per la curta durada dels trajectes i perquè en la gran majoria dels casos es fan a l´aire lliure.