Les trucades per violència masclista van créixer un 36% en la primera desescalada

L'Observatori de la Igualtat de Gènere de l'Institut Català de les Dones (ICD), ha presentat aquesta setmana el dossier estadístic L'impacte de gènere de la COVID-19 en dades amb l'objectiu d'incrementar el reconeixement social al treball que fan les dones, tant en el mercat del treball remunerat com en el treball no remunerat, i donar visibilitat a les desigualtats, discriminacions i dificultats a les quals s'enfronten per raó de gènere.

I és que la crisi sobrevinguda de la covid-19 no ha estat únicament una crisi sanitària, sinó que també ha tingut greus conseqüències en tots els altres àmbits de la societat, per això el dossier aborda la salut, l'ús del temps i la corresponsabilitat en les tasques de la llar i la família, l'àmbit laboral i econòmic i les violències masclistes.

En termes globals, durant el temps de pandèmia de la covid-19 s'ha observat un increment de les violències masclistes i gran part dels fets s'estan cometent per persones properes i conegudes de les dones en els espais més íntims en els quals les dones han estat confinades.

Les trucades setmanals al telèfon 900 900 120 d'atenció permanent a dones en situació de violències masclistes a Girona han experimentat un creixement i es pot comprovar que des del confinament el servei ha anat tenint més demanda. El major creixement s'ha viscut durant la desescalada -del 6 de maig al 14 de juliol- arribant a 210 telefonades durant aquest període. L'escalada ha estat d'un 36% més respecte al període de confinament -de l'11 de març al 5 de maig-, quan es va utilitzar 154 vegades aquest servei de la Generalitat des de les comarques gironines. Aquest increment representa que durant la desescalada, els qui atenen el telèfon en rebien unes 21 setmanals des d'aquest punt de Catalunya.

Durant el període de vacances escolars també van baixar les trucades i pràcticament es van situar en xifres similars a les del confinament, amb 155 telefonades. A dia d'avui, segons l'Institut Català de les Dones, el telèfon està tornant als valors d'abans de la crisi.

Dones amb fills

Quant a la tipologia de víctimes que n'han fet ús, el 51% de les dones que han trucat per motiu d'una situació de violència masclista en l'àmbit de la parella i familiar, tenen filles i fills a càrrec que conviuen en el nucli familiar. Aquest percentatge s'eleva al 60% en el cas de les dones estrangeres.

Davant d'aquesta situació, la resposta de la Generalitat va ser durant la crisi fer un reforç al telèfon 900 900 120 i l'augment de les necessitats d'atenció als SIAD es va abordar amb l'ampliació dels serveis d'assessorament jurídic i psicològic.