Cansament, mal de cap i febre són els principals efectes secundaris de la vacuna

La vacuna elaborada per les farmacèutiques Pfizer iBioNTech, que el Regne Unit ja ha començat a subministrar, té un 95% d´efectivitat per prevenir la covid-19 i no presenta grans riscos de seguretat, segons han constatat les dues companyies després de dur a terme diversos assajos amb milers de voluntaris en la fase 3. No obstant això, en els assajos sí que han relatat efectes secundaris menors. Majoritàriament, segons BioNTech, aquests efectes són temporals i de tercer grau.

Els efectes secundaris més comuns entre els més de 45.000 participants en els assajos han sigut cansament (3,8% dels casos), mals de cap (2%) i febre per sobre dels 39 ºC (2%). Alguns dels voluntaris han relatat la seva experiència a l´agència AP. «Ha estat com tenir una forta ressaca després d´una nit de festa», explicava Glenn Deshields, de 44 anys i natural d´Austin (EUA), qui va desenvolupar anticossos, per la qual cosa que va rebre una dosi real de la vacuna. Per a altres participants, com Carrie, de 45 anys i de Missouri (Estats Units), la sensació va ser com tenir una grip, amb mals de cap i sensació de malestar en general, però va admetre que la infecció no va anar a més.

En el prospecte mèdic de la vacuna de Pfizer, la farmacèutica enumera totes les reaccions adverses dels estudis clínics. Les enumera segons la classificació d´òrgans de sistema MedDRA, en ordre decreixent de freqüència i gravetat, segons el llistat que es reprodueix en aquesta pàgina.

Ja en l´aplicació de la vacuna a nivell massiu, iniciada aquesta última setmana al Regne Unit, les autoritats britàniques van acabar recomanant als al·lèrgics greus -ja sigui a fàrmacs, aliments o una altra vacuna- que no es vacunin de covid-19 després que dues persones immunitzades dimarts amb dosis de Pfizer/ioNTech hagin patit reaccions adverses. La Sanitat pública (NHS) va confirmar que dos sanitaris van patir complicacions després de rebre a Anglaterra la primera dosi de vacuna, just el primer dia del programa. Segons sembla, tots dos sanitaris tenen quadres al·lèrgics importants. Poc després de ser vacunats, van patir una «reacció anafilàctica» però es van recuperar una vegada que van rebre el tractament adequat, segons les autoritats sanitàries.

Aquest tipus de reaccions són sobtades i generalitzades i acostumen a començar amb una sensació de formigueig i mareig, segons indica el prospecte.