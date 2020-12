Els centres comercials obriran demà amb un 30% d'aforament

Els centres comercials a l'aire lliure i tancats podran obrir amb un aforament màxim del 30% a partir de demà. Així ho va anunciar ahir el Procicat, dirigit pels departaments de Salut i Interior de la Generalitat, que va decidir flexibilitzar algunes de les mesures sanitàries preses per contenir el brot epidèmic de la pandèmia del coronavirus a Catalunya.

La primera mesura presa pel Procicat té a veure amb el confinament del cap de setmana, que fins ara i fins dilluns serà municipal. La nova mesura permetrà que a partir de les 6.00 hores del divendres vinent fins les 6.00 hores del dilluns, qualsevol persona es podrà moure dins de la seva comarca. Amb tot, es mantindrà la restricció d'entrada i sortida de persones de Catalunya, excepte per desplaçaments que estiguin degudament justificats.

La resolució recomana, com ja ha fet en anteriors mesures, que els desplaçaments que es facin fora del domicili es limitin sempre que sigui possible, i respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats. Més enllà de les mesures essencials de distància, higiene i mascareta, també s'aconsella que s'adopti una estratègia de desplaçaments que es basi en les «bombolles de convivència» o la «bombolla ampliada» que afavoreix unes relacions socials adaptades a la pandèmia.

Una de les novetats més esperades pel tercer sector és la reobertura dels centres comercials i recintes comercials amb una limitació del 30% de l'aforament. El Procicat insisteix que s'ha de condicionar a «una bona ventilació d'espais tancats». Aquesta limitació de l'aforament s'aplica als establiments i locals comercials i també a les zones comunes i de pas dels centres comercials i recintes comercials. A més, aquests comerços hauran d'instal·lar sistemes de control d'aforament, que també s'hauran d'aplicar als aparcaments.

També es restringeix l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara les zones infantils o les àrees de descans. La proposta de reobertura condicionada a la ventilació ha estat impulsada per Protecció Civil de la Generalitat i s'ha consensuat amb les autoritats sanitàries. A la reunió també es va acordar demanar a tots els organismes de la Generalitat que recordin als seus sectors de referència la necessitat de reforçar la ventilació com a factor de prevenció.

La tercera mesura té a veure amb el sector cultural, i tot i que segueix limitant l'aforament al 50%, permet ampliar fins a 1.000 les persones per sessió o actuació si es compleixen unes condicions de ventilació reforçada; el topall fins ara estava situat en 500 persones. La mesura afecta les activitats d'arts escèniques i musicals (teatres, cinemes i auditoris amb programació artística estable, en espais tancats i oberts) i manté que els assistents han d'estar asseguts en tots els espectacles.

Aquesta modificació permetrà per exemple reobrir el Liceu amb una capacitat de fins a 1.000 espectadors, tal com demanava reiteradament la direcció. De fet, la direcció va anunciar dimecres que suspenia totes les funcions de La Traviata fins que la Generalitat no revisés els aforaments. En un comunicat, el president de la Fundació, Salvador Alemany, va agrair específicament als departaments de Cultura i Interior, juntament amb Protecció Civil, el fet d'«entendre les necessitats» de l'equipament i avaluar «positivament» els protocols de seguretat i el sistema específic de renovació de l'aire del Liceu.

«Una molt bona notícia»

L'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials (AECC) va valorar ahir com una «molt bona notícia» la decisió del Procicat de permetre l'obertura dels centres comercials a partir de demà. «No normalitza la situació complicada que estem vivint, però és una ajuda important per a la supervivència de totes les botigues i comerços dels nostres espais», va manifestar el responsable de l'entitat a Catalunya, Víctor Garcia. Garcia va reivindicar la seguretat dels centres comercials i va reclamar al Govern que aquests no tornin a ser «discriminats» en cas de futures possibles onades. El responsable de l'AECC a Catalunya va afirmar que, des de l'inici de la pandèmia, els centres comercials tenen sistemes per controlar l'aforament i garantir la seguretat.

Garcia va afirmar que els centres comercials estan travessant un any «molt complicat», agreujat per l'obligació de continuar tancats en dates claus per al comerç com el Black Friday o el pont de la Puríssima. Ara, l'esperança està dipositada en l'inici d'aquesta campanya i l'associació de centres comercials reclama al Govern no tornar a ser «discriminats» en cas de properes onades.

A més, García va apuntar que «demanem que aquesta sigui una lliçó apresa de cara a possibles restriccions en el futur i que no se'ns torni a considerar com un concepte de comerç diferent», va reclamar. El responsable va reivindicar la seguretat dels espais i va reiterar la predisposició dels gestors de centres comercials de negociar i «adaptar» les condicions que calguin per poder continuar oberts.

Publicat al DOGC

El nou paquet de mesures va ser publicat ahir mateix al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), on la resolució estipula que s'ha de mantenir la ventilació durant tot el temps d'obertura al públic del local, i es recomana fer-ho dues hores abans i després. Atès el risc de contagi en espais, la resolució fixa que cal garantir una ventilació d'aire d'òptima qualitat, fixada pel Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis en 20 litres per segon i persona. També obre la porta a incorporar purificadors d'aire amb filtres per millorar la qualitat de l'aire.

En el cas dels actes culturals, la resolució del Procicat demana que l'obertura de portes es faci amb antelació per permetre un accés escalonat i fixar a més franges horàries per a aquest accés.