Estats Units començarà a vacunar aquest mateix dilluns

Les autoritats nord-americanes han posat en marxa ja l´Operació Velocitat de Curvatura, la iniciativa per distribuir la vacuna contra la coronavirus de la farmacèutica Pfizer, per la qual les primeres 2,9 milions de dosis arribaran aquest mateix dilluns a 145 punts de país. El nom, Operation Warp Speed, sembla relacionat amb la velocitat de curvatura, una teoria utilitzada en l´univers de ficció de Star Trek i en els llibres d´Isaac Asimov.

«Les vacunes seran traslladades des de la fàbrica de Pfizer als centres logístics d´UPS i FedEx per al seu enviament a 636 localitzacions de tot el país», va explicar ahir el responsable de l´operació, el general Gus Perna, en roda de premsa recollida per la premsa nord-americana. Les dosis ja s´han començat a moure i «145 llocs de tot el país rebran la vacuna demà mateix, 425 més, el dimarts i els últims 66 la rebran dimecres, amb el que es completarà el lliurament inicial de la vacuna de Pfizer», va explicar. «En aquests llocs la vacuna tindrà preparat el material de suport que ja ha estat distribuït i que inclou les xeringues amb agulles, dissolvent i tot el material necessari per les punxades», va indicar Perna.

Les vacunes en si estaven sent ahir encara empaquetades. «Hi ha una gran atenció a les garanties de qualitat», va subratllar el general. L´objectiu quan es va conèixer divendres l´autorització de l´Agència de Medicaments i Alimentació (FDA), era que la vacuna estigués disponible el matí de dilluns, va relatar Perna. Les autoritats estatals són les encarregades de designar les prioritats de vacunació, encara que el més habitual és posar per davant treballadors sanitaris i d´institucions de cures a llarg termini. Segons l´acord de l´operació amb Pfizer, la farmacèutica haurà de proveir 100 milions de dosis del seu sèrum abans de març, amb la possibilitat d´ampliar aquest nombre.

Les autoritats nord-americanes calculen que el mes d´abril bona part de la població del país ja hagi rebut la vacuna.

D´altra banda, la Comissió Federal per a la Protecció contra Riscos Sanitaris del Govern mexicà va autoritzar també divendres l´ús d´emergència de la vacuna de Pfizer i BioNTech per prevenir la covid-19. El país centre-americà preveu iniciar la vacunació de la població aquest mateix mes, si bé encara no ha fixat una data, l´acord amb la farmacèutica per la distribució ja estaria tancat.