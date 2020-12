Finalitzen les obres al dic de recer del port de Palamós, danyat pel temporal «Gloria»

Les obres de reforç del dic de recer del port de Palamós ja estan enllestides. El temporal Gloria va provocar estralls al litoral palamosí que també van obligar a reparar l´estació marítima. Els treballs, que han tingut una durada de catorze mesos, han suposat una inversió de 3,8 milions d´euros.

Les obres han permès reforçar la infraestructura per disminuir els embats de les onades en cas de temporal. En total, s´han fet servir més de 30.000 tones de pedra d´escullera i 760 nous blocs de formigó (de 13 tones cadascun) construïts a l´esplanada del moll comercial.

A més, s´han resituat més de 4.600 blocs de formigó per millorar la protecció del dic. Joan Pere Gómez va destacar durant una visita a Palamós que l´objectiu de l´obra era que «davant d´un tràngol, les onades arribin amb la mínima energia possible». El director general de Ports també va subratllar que, després del temporal Gloria, es va fer evident que el reforç del dic de recer de Palamós no només era «necessari» sinó «imprescindible».

«Si no arribem a actuar amb rapidesa, i aquest hivern ens arribés un nou temporal, hauríem tingut problemes greus; perquè hi havia problemes estructurals i el port se´ns podria haver arribat a partir en dos», va dir Gómez. «Per tant, amb aquesta obra, també hem preparat el dic de recer davant el canvi climàtic per resistir futurs temporals intensos», va afirmar.

En paral·lel al reforç del dic, els treballs també han millorat el passeig que hi ha damunt l´espatller.

A més, la Generalitat també ha invertit 107.000 euros per instal·lar un parc de 212 plaques fotovoltaiques al sostre de l´edifici de la confraria de pescadors. Cadascuna té una potència de 65 kWh. En total, ocupen una superfície de 671 metres quadrats i permetran generar cada any 110.000 kWh. El director va indicar que suposa «un estalvi econòmic de 1.000 euros mensuals a la factura de la llum de la confraria».