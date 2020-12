Un grup d’escoles plantegen una alternativa al monopoli de Google als centres educatius

Fa temps que posen el crit al cel i sembla que finalment podran passar de la teoria a la pràctica. La plataforma Xnet, dedicada a defensar els drets digitals, ha aconseguit que el Consorci d´Educació de Barcelona iniciï una prova pilot en cinc centres educatius de la ciutat en els quals s´oferirà, a partir del mes de març, una alternativa a l´entorn que Google posa a disposició de les escoles. Ja en l´arrencada del curs 2019-2020 van intentar cridar l´atenció sobre el monopoli de l´empresa nord-americana, i sobre el que els sembla més greu, segons denuncien, el fet que aquesta companyia ja disposi de les dades personals dels nens. L´objectiu del pla és tenir un control més gran de la informació i, sobretot, garantir la privacitat dels alumnes.

Simona Levi és la William Wallace del projecte, la portaveu d´aquest col·lectiu que a partir d´ara es podrà presentar als fòrums de cibernautes amb una xapa en la qual es pugui llegir «jo puc amb Google». «Tot i que soni tòpic, això és la llavor d´un pla que podrà replicar-se de manera molt senzilla a tot Catalunya i a tot el món», assegura.

De moment tenen identificades tres escoles, dues que es van posar en contacte amb Xnet i una tercera amb experiència en digitalització de l´educació i que ha sortit a proposta de l´Ajuntament de Barcelona. Les altres dues es decidiran al gener, i en els dos mesos següents fins al març, la idea és treballar amb les escoles per realitzar una implantació personalitzada de tots els programes amb els quals treballen els nanos.

En tot aquest procés, el repte principal és oferir un producte de qualitat, eficient, àgil i amb una usabilitat adaptada a les necessitats; una cosa en la qual Google, detalla Levi, inverteix molt temps i diners. I a més oferint-ho de manera gratuïta.

Aquesta activista assegura que el programari lliure s´oferirà dins d´una suite integrada (un paquet de programes) que serà igual d´efectiu que el del gegant digital.

El projecte inclou servidors segurs per emmagatzemar informació amb criteris ètics, aplicacions lliures (com Moodle, Nextcloud o Big Blue Botton) que poden ser desenvolupats per start-ups de quilòmetre zero i formació per al professorat.

Per a aquesta prova pilot de cinc escoles, el consistori invertirà 140.000 euros. Levi calcula que el cost per nen durant un any rondarà els 11 euros, tot i que és una xifra, apunta, que tendirà a descendir.

Google no cobra, però la portaveu de Xnet recorda que en el cas d´aquestes grans corporacions, «el preu que estem pagant és la nostra informació, és a dir, que nosaltres som el producte».

Levi lamenta que la Generalitat no hagi sigut per ara més receptiva, malgrat, diu, que tenien un acord firmat de col·laboració amb el Departament de Educació. El Govern, de fet, està representat en el Consorci d´Educació de Barcelona, així que, sens dubte, la Generalitat estarà molt pendent de l´evolució del test en aquestes cinc escoles. «No he vingut a fer amics, només a defensar els drets digitals», assenyala l´activista, que molts potser recordin pel seu paper protagonista en la comunitat internauta que va facilitar que el cas Bankia sortís a la llum i que Rodrigo Rato acabés a la presó.

La Conselleria, de fet, promocionava fa any i mig en la seva pàgina web les eines de Google en l´àmbit educatiu. Aquest site ja no és operatiu. De cara al curs que ve, i si tot va segons el previst, Xnet aspira a poder arribar a unes 30 escoles de la capital catalana per a, més endavant, començar a treballar amb la resta de Catalunya. Això, al marge de les peticions que ja van rebent d´escoles i que atenen en la mesura possible.

Explica Simona que fa un temps van rebre un correu de Google. Els demanaven que modifiquessin algunes consideracions que havien fet sobre ells en la seva pàgina web. Van accedir. «Tenen gent molt intel·ligent, són una empresa que fa el que ha de fer, nosaltres no anem contra ells. Ens dirigim a les administracions, que són les que decideixen si l´educació ha de ser monocultiu d´una sola empresa. Hi ha alternatives i ara estem plantant la llavor».