Ripoll i la Bisbal faran la setmana que ve cribratges intensius a la població

El Departament de Salut farà un cribratge intensiu de dos dies a Ripoll i de tres dies a la Bisbal d´Empordà per detectar casos asimptomàtics de covid-19 i tallar les cadenes de transmissió del virus. Es faran testos antigènics ràpids (TAR) als més grans de 16 anys. En el cas de Ripoll, el cribratge tindrà lloc entre dimarts 15 i dimecres 16 de desembre a la sala Eduard Graells. L´horari serà el mateix els dos dies, de deu del matí a dues de la tarda i de tres a set del vespre. El Departament ha decidit impulsar el cribratge arran de l´alta incidència de coronavirus que hi ha al municipi, on en la darrera setmana s´han detectat 55 casos nous. A més, el risc de rebrot se situa als 580,95 i un 9,14% de les proves fetes, ja siguin testos d´antígens o PCR, donen positiu.

En el marc de la nova estratègia del Departament de Salut d´intensificar els cribratges poblacionals per frenar els casos de la covid-19 a Catalunya, la setmana vinent es farà un cribratge intensiu a Ripoll, que coincidirà amb el previst a la Bisbal d´Empordà.

A la Bisbal d´Empordà també es faran testos antigènics ràpids (TAR) als majors de 16 anys. En aquest cas, el cribratge es farà en tres dies i tindrà lloc al pavelló Firal. Demà dilluns, l´horari serà de la una del migdia a les vuit del vespre; dimarts, de les nou del matí a les cinc de la tarda, i dimecres, novament de la una del migida a les vuit del vespre. L´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà recomana a les persones que es desplacin amb vehicle privat fins al cribratge que utilitzin preferiblement els aparcaments habilitats al camp de futbol i al camp de futbol vell.

El Departament ha decidit impulsar el cribratge a la Bisbal, juntament amb el que dijous i divendres es va realitzar a la Jonquera (Alt Empordà), arran de l´alta incidència de coronavirus que hi ha als dos municipis.