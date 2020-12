Robots submarins, «made in Girona»

Fa uns dies, en el marc de la Maker Faire Girona sobre invenció tecnològica, el director del Centre d´Investigació en Robòtica Submarina de la Universitat de Girona, Pere Ridao, explicava que els tres robots submarins desenvolupats a la UdG, així com el software per tractar les dades que capten, «ja poden comercialitzar-se i s´estan utilitzant en diverses parts del món».

Els robots submarins autònoms o operats remotament (coneguts com a ROV i AUVs) poden tenir moltes utilitats. Ridao parlava dijous de com s´està estudiant «com fer de manera automàtica que el mateix robot submarí pugui fer un mapa d´una estructura i decidir per on moure´s, per exemple, per un vaixell enfonsat, amb més seguretat», però algunes d´aquestes capacitats ja han estat comprovades. Per exemple, que els robots submarins de la Universitat de Girona poden tenir un paper clau en l´estudi i la protecció d´espècies que viuen a gran profunditat.

Fins ara, les exploracions dels ecosistemes marins es feien amb estacions de recepció acústica fixades al fons, però un estudi d´un equip de l´Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Girona (UdG) acaba de demostrar que «és essencial combinar el seu ús amb els vehicles submarins autònoms o operats». L´article que s´acaba de publicar a la revista Science Robotics deixa clar que «els robots submarins són clau gràcies a la seva gran flexibilitat i rapidesa d´operació i a la possibilitat de cobrir àrees d´estudi molt més extenses».

«La utilització dels AUVs disminueix notablement els costos de l´obtenció de dades del fons marí, no només per la reducció d´infraestructura necessària, sinó també per la possibilitat d´utilitzar-ne diversos simultàniament en una mateixa campanya», explica l´investigador del grup de recerca ViCOROB de la UdG i responsable del robot Girona 500, Marc Carreras, que té molt clar que «aquesta tecnologia serà essencial en el futur i, per aquest motiu, des del laboratori de robòtica i visió submarina estem desenvolupant noves capacitats que permetin tenir vehicles més autònoms i adaptables a les aplicacions».

L´estudi publicat a Science Robotics va tenir com a protagonista el robot Girona 500, però en els últims dies ViCOROB ja ha posat dins l´aigua a Sant Feliu de Guíxols el nou Girona 1.000, que permetrà arribar a més metres de profunditat i tenir més autonomia per encara ser més eficaç en la recollida de dades. Cada cop, a banda de poder baixar en més profunditat o anar més lluny, els robots es podran transportar en vaixells més petits, de pesca, i no caldrà que vagin en grans vaixells oceanogràfics i, per tant, les campanyes seran més econòmiques.

Més enllà dels robots, els altres grans protagonistes de l´estudi presentat en aquesta publicació internacional van ser els escamarlans, a qui, dins de la feina experimental per fer l´estudi, es van instal·lar sensors acústics a 33 d´ells per «conèixer, per primera vegada, els seus patrons de moviment en profunditats de 400 metres gràcies a un experiment de camp pioner en l´àmbit mundial que presenta un salt qualitatiu important », segons expliquen els investigadors de l´Institut de Ciències del Mar. Unes dades que es recollien gràcies als robots de la UdG amb tres campanyes fetes a la Costa Brava, entre Roses i Palamós.

A banda de la col·laboració entre la Universitat de Girona i l´Institut de Ciències del Mar, l´estudi també ha comptat amb l´ajuda d´investigadors del Monterrey Bay Aquarium Research Institute de Califòrnia, l´Institut Supérieur de l´Électronique et du Numérique de Brest francès i l´Oslo Metropolitan University norueg, aportant perfils tecnològics i ecològics complementaris i essencials per afrontar els reptes del futur en el camp de l´estudi de mars i oceans.