Vuit cuiners gironins participen en un acte nadalenc de suport a l'hostaleria

L´Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona es va convertir ahir en el plató principal de la primera edició del #GastroNadal2020, un esdeveniment online en el qual reconeguts xefs d´arreu de Catalunya van elaborar les propostes gastronòmiques que han preparat per aquestes festes de Nadal als seus restaurants. D´entre tots aquests xefs hi havia una nodrida representació gironina, amb els responsables de cuina de vuit restaurants d´aquesta província.

Joan Roca, Montserrat Fontané i Jordi Roca van participar junts -com a bona família- en representació dels seus restaurants Mas Marroch, Can Roca i Casa Cacao. Carles Gaig, del Gaig Barcelona (Puigcerdà); Marc Gascons d´Els Tinars (Llagostera); Pere Arpa de Ca l´Arpa (Banyoles); Quim ?Casellas del Casamar (Llafranc); i Cesc Rovira de la Fonda Xesc (Gombrèn), van completar la ?representació gironina al Gastronadal.

Hi van participar un total de vint-i-un xefs de reconeguts restaurants repartits per tot el territori català, en una iniciativa promoguda i organitzada per Estrella Damm i GastroEvents. Entre d´altres, hi havia Fermí Puig, Nandu Jubany i Ada Parellada. Els xefs van explicar el que es courà per Nadal als seus establiments, posant a l´abast dels seus seguidors el receptari més complet i variat de la cuina nadalenca d´enguany, que també oferiran en format delivery o take away, per tal que durant aquestes festes es puguin gaudir a casa. El reconegut sommelier Ferran Centelles va proposar el maridatge d´algunes de les elaboracions amb cervesa.

Alguns des de l´Antiga Fàbrica Damm i altres des de les cuines dels seus restaurants, des de dos quarts de deu del matí i fins a dos quarts de vuit del vespre, van oferir més de deu hores de la millor gastronomia. La jornada va poder seguir-se en directe a través del canal de Youtube de GastroEvents Online.

La iniciativa, sota el paraigua de #quenosapaguinelsfogons, va servir per donar suport al sector de l´hostaleria, un dels sectors que més ha patit les conseqüències de la crisi sanitària.