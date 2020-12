Comencen les obres per ampliar l'outlet de la Jonquera

El Grup Escudero ha iniciat les obres d'ampliació de l'outlet que té la Jonquera. Les màquines han començat a remoure terra i a excavar el terreny que hi ha a tocar de l'actual aparcament en superfície per preparar-lo per al pàrquing soterrani que s'hi construirà. L'alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, ha celebrat que en «plena crisi» es facin projectes que «a la llarga donaran feina i aire a l'economia». El grup empresarial ha declinat fer declaracions i no ha concretat els terminis de l'actuació ni tampoc el cost de la inversió, que inicialment xifrava en uns 40 milions d'euros i que preveia doblar l'actual superfície del centre comercial fins arribar als 100.000 metres quadrats.

Quan va anunciar el projecte, fa més de dos anys, l'empresari Antoni Escudero va explicar que ja tenien pràcticament el 90% de l'espai compromès amb grans marques i franquícies i que l'ampliació inclouria una zona d'oci gratuït, a més de l'aparcament soterrani per a uns 2.000 vehicles.

Tot i que el grup ha declinat fer declaracions, Sònia Martínez ha confirmat que els treballs han començat i que la previsió és que s'allarguin uns dos anys perquè les obres són «complexes». També ha recordat que la inversió arriba en un moment especialment complicat per a la Jonquera, on gran part dels establiments comercials, supermercats i restaurants estan ­tancats per la falta de clients ­francesos. Martínez diu que «la situació es dramàtica a tot arreu» però que per al municipi el visitant francès suposa el 90% de la clientela.