Guanyem Girona denuncia que l'equip de govern no compleix els acords del ple

Guanyem Girona denuncia que l'equip de govern de la ciutat incompleix sistemàticament els acords del ple. Per això, el grup municipal presentarà en el ple d'avui un text que demana fer efectives les mocions aprovades anteriorment al en aquest òrgan municipal.

El principal grup a l'oposició explica que des que va començar el mandat els grups municipals han presentat fins a 86 mocions. D'aquestes, 60 s'han aprovat i més de la meitat, 32, han comptat amb el vot favorable del govern. Les entitats ciutadanes, per la seva banda, han presentat 11 mocions i el govern ha votat favorablement a 6 d'elles. Tanmateix, Lluc Salellas, cap de l'oposició al consistori gironí assenyala que «la gran majoria de projectes aprovats al ple estan aturats» i acusa el govern Madrenas de votar afirmativament a moltes de les mocions «per obtenir el titular, però sense tenir cap intenció d'executar-les». Salellas indica que «el desinterès per tirar endavant projectes treballats pels grups municipals i les entitats veïnals genera una desafecció amb la política i que resta valor al ple de l'Ajuntament de Girona».

Més enllà del compromís per part del govern d'executar allò aprovat, el text que portarà Guanyem a votació demana també la instauració d'un mecanisme que permeti fer el seguiment de les mocions. Salellas explica que ni els grups de l'oposició ni la ciutadania tenen cap sistema per avaluar l'estat d'execució dels acords i que aquesta mancança «facilita la inacció del govern, que ho va guardant tot en un calaix». Des de Guanyem proposen un sistema informatiu dins del portal de transparència, que periòdicament es faci públic un informe sobre l'estat de les mocions i que a les comissions informatives s'informi dels progressos.