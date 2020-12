«Hi ha gent passejant, però poca comprant. Només miren». La reflexió que feia ahir Helen Martínez, dependenta de la botiga de roba de la llar Textura, resumia la sensació de molts botiguers de Girona durant aquesta cap de setmana. A indrets del Ripollès com Sant Joan de les Abadesses, també va ser «tranquil». Una situació que contrasta amb ciutats de la província com Figueres, en què els comerços que van obrir estaven satisfets amb les vendes. La majoria coincideixen que el pic fort de consum es va produir pel pont de la puríssima, que molta gent va destinar a les compres de Nadal perquè no hi havia restriccions de mobilitat.

Ahir a Girona, la propietària de la botiga de roba Lipstick del carrer Santa Clara, Teresa Casas, aprofitava, als volts de les dotze del migdia, la calma per ordenar l´establiment. «Normalment el millor dia de la setmana era el dissabte. Ara això està canviant i els millors dies poden ser un dimarts o un dijous. Els caps de setmana solen ser dolents», va dir. Des de fa tres anys, Casas ven també per internet i explica que durant la pandèmia va rebre ingressos d´aquesta venda, però que és «complementari» i continua preferint la botiga física. Sobre els canvis que ha provocat el coronavirus diu que «al principi la gent es provava menys la roba que abans», però que tot ha tornat força a la normalitat. Com molts altres propietaris, s´ha hagut de reinventar perquè amb les restriccions i la falta de mobilitat, «fem menys calaix». Per això, ha optat per reduir l´horari: «Ara tanquem al migdia».

Al mateix carrer, Lola Díaz, dependenta San Remo perfumeria, esperava l´entrada de clients. «No té res a veure amb un any normal. La gent passeja molt però de comprar, res. Crec que la causa és el confinament perimetral, però també l´economia», va dir Díaz. «Esperem que la setmana que ve es noti que la gent es pot moure per la comarca i augmentin les vendes». Des de darrere del taulell de la botiga de sabates Toni Pons, Flor Silva va dir: «Els diumenges sempre són més tranquils, però normalment treballem més el cap de setmana i ara estem treballant més entre setmana».

D´entre els pocs establiments que podien presumir de tenir cua a la porta, hi havia els forns i les pastisseries com Victoriano Candela de la Rambla. Laura Delgado, dependenta d´aquest comerç, va dir que de totes maneres notaven que «no hi ha tanta feina com és habitual».

Un client, Sergi Montalbán, esperava el seu torn a la cua de la fleca Casa Moner del carrer Santa Clara. «Les compres de Nadal ja les tenim fetes. Alguna cosa l´hem agafat per internet i d´altres a les botigues», va dir. Ahir, només comprava coses «del dia a dia». Dues clientes més, Dolors Guardiola i la seva filla Núria Batllori, creuaven el pont de les Peixateries Velles carregades amb bosses. «No anaven de compres de Nadal, però la Núria necessitava unes sabates i les ha trobat», va explicar Guardiola. «Normalment el barri vell és ple de turistes i avui està ple de gent de Girona», va dir Batllori. Sobre les compres de Nadal, van coincidir: «Aquest any hem decidit fer-ne menys, però fer-les a botiguetes i no per internet».

A Figueres, els botiguers estaven satisfets amb les vendes del cap de setmana. «Sobretot els que han obert al migdia», va dir Frederic Carbó, president de l´Associació de Comerciants de la ciutat. A Sant Joan de les Abadesses, les vendes van ser fluixes «com des que estem confinats», va dir Raquel Tarré, presidenta de la Unió de Botiguers del municipi.