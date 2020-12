L'Estat destinarà 37 milions als municipis afectats per la dana i el Gloria

La Generalitat i el govern espanyol han signat un conveni per destinar 37 MEUR als municipis que van patir desperfectes per la dana de l'octubre del 2019 i el temporal Gloria del gener. La partida cobrirà fins el 50% de la sol·licitud que presentin els consistoris, mentre els 35 MEUR ja mobilitzats pel Govern preveuen assumir el 50% restant. Segons ha detallat aquest dilluns la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, l'estat espanyol s'encarrega dels 37 MEUR però serà la Generalitat qui gestioni les subvencions. Coincidint amb la signatura del conveni, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha anunciat la creació d'un fons de específic per agilitzar els recursos davant de nous desastres meteorològics.

Budó ha celebrat l'entesa amb l'estat espanyol per atendre les necessitats dels ajuntaments, mentre ha reconegut que les ajudes arriben molts mesos després de tots els desperfectes ocasionats per la depressió en altura de la tardor de l'any passat i pel temporal del gener. "Una gestió més moderna i eficaç dels recursos hauria de ser capaç d'anticipar-se als esdeveniments", ha apuntat la consellera, que ha defensat la importància de tenir previstos mecanismes "que permetin una acció àgil" davant les destrosses provocades pels fenòmens meteorològics.

A banda dels 37 MEUR designats pel govern espanyol per a què els gestioni la Generalitat, Budó ha recordat que el Govern ja té mobilitzats 35 MEUR en el mateix sentit. En concret, hi ha una línia d'11 MEUR per pal·liar els efectes als sectors agraris i pesquer, i 10 MEUR destinats als ajuntaments i agrupacions d'ens locals per reparar desperfectes en el sistema d'abastiment d'aigua. Per últim, hi ha una tercera línia de 14 MEUR per atendre els ajuts a les infraestructures i els equipaments de titularitat municipal que van quedar malmesos.

Budó ha recordat que les subvencions de la Generalitat ja preveien assumir fins el 50% dels projectes presentats pels ajuntaments afectats pels temporals. Amb la nova partida concedida per l'estat espanyol, la consellera ha garantit que es podrà pagar "el 100%" de les reparacions que siguin sol·licitades i acceptades.

Al seu torn, la ministra Carolia Darias ha aplaudit la resposta del govern espanyol a les últimes catàstrofes mediambientals. "La resposta ha estat tremendament àgil i eficaç", s'ha congratulat Darias, que ha remarcat que els governs anteriors havien trigat "entre tres i quatre anys" a atendre les reparacions dels danys dels temporals. "Des que estic al ministeri, hem trigat aproximadament un any a atendre els desperfectes de la dana i el Gloria", ha remarcat.

Darias ha assenyalat el canvi climàtic com "un dels màxims desafiaments de la societat" i ha assegurat que invertir el polítiques mediambientals "no és només una inversió per a l'economia, sinó una obligació per a la seguretat de la ciutadania i una garantia de futur". "Tenim feina per endavant per construir un món que eviti nous episodis catastròfics", ha apuntat la ministra a la consellera Budó.

Nou fons per a emergències

Coincidint amb el conveni signat entre la Generalitat i l'estat espanyol, Meritxell Budó ha anunciat que el Departament de Presidència treballa en la creació d'un fons específic per atendre les emergències climatològiques. La consellera ha assegurat que serà independent del fons de contingència del món local i ha garantit que l'objectiu és respondre "de manera immediata" als desperfectes que provoquin futurs temporals.