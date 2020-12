La pandèmia dispara la vacunació de la grip a la regió de Girona

Encara falten uns quinze dies perquè la campanya de vacunació de la grip finalitzi i, de moment, les xifres estan superant totes les expectatives previstes. Des de mitjans d´octubre fins al 30 de novembre, tots els equips d´atenció primària de la Regió Sanitària de Girona han registrat dades bastant superiors a les de l´any passat. Un dels motius més evidents d´aquesta resposta massiva a la crida de Salut és la por al coronavirus. D´una banda, segons explica la infermera responsable de vacunació de l´Institut Català de la Salut de Girona, Ana Reñé, la població de risc, majoritàriament, «s´ha adonat del perill que podria suposar contagiar-se de la grip i del coronavirus» i, d´altra banda, «ha pres consciència del col·lapse que es podria generar als hospitals amb l´ingrés de pacients amb complicacions derivades per la grip», explica a aquest diari.

També cal afegir que la campanya d´externalitzar les vacunes fora dels centres d´atenció primària (CAPs) i tota la difusió institucional ha servit per «apropar-les» a la població. «Aquesta iniciativa es va plantejar per no col·lapsar els CAPs tenint en compte la situació de la pandèmia, però després dels bons resultats obtinguts, servirà de precedent perquè es torni a repetir, independentment de la situació epidemiològica», explica Reñé.

Des del 14 d´octubre, Salut ha habilitat 157 espais addicionals als CAPs de la Regió Sanitària de Girona per la vacunació de la grip.

La vacunació s´ha fet mitjançant cita prèvia a través del web, per telèfon o des del centre d´atenció primària, que també ha seguit administrant dosis, així com als punts d´atenció continuada. Entre els espais habilitats per posar les vacunes hi ha hagut carpes als exteriors dels CAPs, centres cívics, ajuntaments, pavellons, teatres municipals o casals de gent gran. La resposta de la població ha sigut tan positiva que, fins i tot, en alguns moments s´ha generat cert «col·lapse», admet Reñé. «S´ha dit que en algun moment puntual, sobretot durant la primera quinzena de novembre, havíem bloquejat les agendes perquè s´havien exhaurit les dosis. No va ser així, senzillament estàvem a l´espera que n´arribessin més», detalla.

«Encara no hi ha dades definitives perquè la campanya acaba a finals de mes, però de moment ja hem registrat un augment de més de 20.000 dosis respecte a l´any passat», especifica Ana Reñé.

Si analitzem els municipis de més de 20.000 habitants, alguns dels equips d´atenció primària (EAP) de la regió de Girona amb un augment més elevat són Blanes, amb un increment del 49% (2.282 vacunes), Lloret de Mar, amb un increment del 44% (1.467 vacunes) i Girona 3 (Montilivi i Vila-roja) amb una pujada també del 44% (1.417 vacunes). Si tenim en compte els quatre EAPs de Girona, s´ha passat de 9.245 a 13.108 vacunes en aquest període, fet que suposa un increment del 41%.

Les dades proporcionades a aquest diari per part de Salut també determinen que no hi ha cap EAP amb descens de vacunacions. Sí que n´hi ha que han experimentat un ascens menys destacat. En el cas dels municipis de més de 20.000 habitants, hi ha Figueres, amb un increment del 13% (696 vacunes) i Banyoles, amb un augment del 26% (981 dosis).

Val a dir que un percentatge molt elevat de dosis s´ha administrat a població considerada de risc. «Moltes de les persones que s´han vacunat repeteixen d´anys anteriors tot i que n´hi ha hagut moltes que ho feien per primera vegada, per això hi ha hagut aquest increment tan alt», explica Reñé. Cal tenir present que el nombre de persones que s´engloben dins la població de risc també ha augmentat i, per això, la crescuda és més notòria.

Aquest diari no ha tingut accés a les dades de vacunació de Sant Joan les Fonts, la Vall d´en Bas, Campdevànol, la Bisbal d´Empordà, Palamós, Palafrugell i Torroella de Montgrí.