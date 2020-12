El Bo.tic suma la segona estrella i Atempo i l'Aliança en reben una

En un any nefast per a la gastronomia i l´hostaleria, la Guia Michelin 2021 dibuixa, com a mínim, un futur esperançador per a les comarques gironines, que han sumat tres noves estrelles al seu ja nodrit firmanent gastronòmic. El Bo.tic de Corçà, de la mà del xef Albert Sastregener, passa de tenir una a dues estrelles Michelin; ATempo, el restaurant de Jordi Cruz a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis, ha obtingut la seva primera estrella; i l´Aliança 1919, d´Anglès, ha recuperat la que havia perdut l´any 2015. D´aquesta manera, la província compta ja amb vint-i-una estrelles repartides entre setze restaurants. La gala de presentació de la Guia Michelin es va celebrar ahir a Madrid de forma telemàtica, i va servir per reivindicar la gastronomia i donar suport al sector de l´hostaleria, molt castigat per les restriccions derivades de la Covid-19.

Al capdavant del firmanent gironí continua havent-hi, un any més, el Celler de Can Roca, ja que el restaurant es manté en el selecte «club» de les tres estrelles, al qual no ha aconseguit accedir cap altre establiment gironí. Joan Roca va agrair el reconeixement amb una breu connexió en directe des de Girona.

Les Cols, de Fina Puigdevall (Olot), i el Miramar de Paco Pérez, a Llançà, es queden un any més amb dues estrelles. En aquesta ocasió, però, estaran acompanyats del Bo.tic, del xef Albert Sastregener i la sommelier Cristina Torrent, a Corçà. Es tracta d´un establiment obert des de 2007, que al cap d´un parell d´anys ja va ?rebre la seva primera estrella ?Michelin i que ara suma la segona.

La gala -presentada per Cayetana Guillén-Cuervo i Miguel Ángel Muñoz, ambdós exparticipants de MasterChef Celebrity-, va connectar en directe per videoconferència amb Sastregener, que seguia la seva retransmissió des del seu restaurant amb tot l´equip. Visiblement emocionat, Sastregener es va mostrar «supercontent i superagraït», tant a la Guia Michelin com a la seva família, que els han donat «suport en moments bons i difícils», així com al seu equip, «que tira del carro amb il·lusió, ganes i força». Per la seva banda, el restaurant ATempo, del televisiu Jordi Cruz (tres estrelles per l´Àbac i dues més per l´Angle), a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis, s´ha alçat amb la desitjada primera estrella Michelin. El restaurant és obert des de 2018 i s´ha convertit en la «joia de la corona» del complex. Per això, ahir, Cruz, que va seguir la gala amb el responsable del restaurant, Iñaki Aldrey, es va mostrar molt feliç pel reconeixement i va agrair la feina feta pels seus treballadors, que s´han quedat «congelats» a causa de la covid-19. Tot i això, Cruz va considerar que ahir era una nit d´«il·lusió» que els servirà per recarregar piles de cara a tot el 2021. «Allà estarem, descansats, amb ganes i motivats», va garantir.

Bones notícies, també, per a l´Aliança 1919 d´Anglès. El restaurant ja havia rebut la seva primera estrella Michelin l´any 2008 de la mà del cuiner Lluís Feliu, però la va perdre cinc anys després amb la prematura mort del xef als 57 anys. Després d´una temporada de reflexió, les filles d´en Lluís -Cristina i Marina-, juntament amb el seu oncle Josep Maria, van reobrir el restaurant. El 2019, la parella de la Cristina, Àlex Carrera, va prendre el control de la cuina per intentar recuperar l´esperit del restaurant d´en Lluís. Un any més tard, el seu esforç ha estat recompensat amb la recuperació de l´estrella.

La resta de restaurant gironins amb una esrella continuen essent Casamar (Llafranc), La Cuina de Can Simon (Tossa), Ca l´Enric (La Vall de Bianya), Empòrium (Castelló d´Empúries), Massana (Girona), Fonda Xesc (Gombrèn), Els Tinars (Llagostera), Les Magnòlies (Arbúcies), Castell Peralada i Ca l´Arpa (Banyoles).

D´altra banda, Michelin també va entregar per primer cop «estrelles» verdes a 21 restaurants que han destacat pel seu compromís amb la sostenibilitat. El llistat inclou Les Cols d´Olot.

· TRES ESTRELLES MICHELIN

· DUES ESTRELLES MICHELIN

· UNA ESTRELLA MICHELIN

El Celller de Can Roca, GironaLes Cols, OlotMiramar, LlançàBo.Tic, CorçàCa l'Enric, La Vall de BianyaMassana, GironaCa l'Arpa, BanyolesAtempo, Sant Julià de RamisL'Aliança 1919. AnglèsCasamar, LlafrancLes Magnòlies, ArbúciesEmpòrium, Castelló d'EmpúriesFonda Xesc, GombrènEls Tinars, LlagosteraCastell Peralada, PeraladaLa Cuina de Can Simon, Tossa de Mar