La campanya de vacunació començarà a mitjans de gener

Cada dia es fa més propera l´arribada de les vacunes a Espanya i ahir finalment el ministre de Sanitat va posar-hi data. Serà entre el 4 i el 5 de gener, però la campanya de vacunació no començarà fins a «mitjans de gener».

Tot això, si finalment l´Agència Europea del Medicament aprova les dues vacunes amb les quals Espanya té acords, la de Pfizer ?que ja ha estat aprovada a altres països? i la de Moderna. Salvador Illa va anunciar ahir que espera que la primera sigui aprovada el 29 de desembre i la segona, el 12 de gener. Tanmateix, Illa va advertir que no totes les dosis de vacunes arribaran el 4 o 5 de gener, però va prometre que «hi haurà vacunes per a tothom» i fins i tot «en sobraran» per enviar a altres països, perquè a l´Estat li pertoquen 140 milions de vacunes per immunitzar 80 milions de persones.

Pel que fa a com serà la campanya de vacunació, el ministre de Sanitat va explicar que es duria a terme per fases i que se seguirà l´estratègia de vacunació europea ?per això està a expenses de l´aprovació definitiva de les vacunes per part de l´Agència Europea del Medicament.

En aquest sentit, va explicae que com a molt el 29 de desembre l´Agència Europea del Medicament té previst reunir-se per emetre opinió sobre la vacuna de Pfizer, que ja ha estat autoritzada per alguns països, i el 12 de gener sobre la vacuna de Moderna.

En aquestes dues reunions les dues vacunes «molt probablement rebran l´autorització» per poder ser distribuïdes. En total Europa ha compromès la compra de 1.400 milions de dosis a set companyies, i a l´Estat arribaran 140 milions de dosis per immunitzar 80 milions de ciutadans.

Pel que fa a aquest aspecte, la secretària d´Estat de Sanitat, Silvia Calzón, va avisar que totes les vacunes que es desenvolupin contra el coronavirus no arribaran a principis de l´any 2021 i que l´arribada de dosis serà «gradual».

Per això, Calçons va assegurar que ara com ara «no es pot confirmar la data exacta», encara que va assenyalar que estaran disponibles a Espanya a principis de gener, si bé va insistir que «no totes» les que s´adquiriran arribaran al començament d´any. «Serà un procés gradual que anirà de menys a més i que es prolongarà durant molts mesos, la qual cosa ens porta a haver d´organitzar la vacunació sobre la base dels grups prioritaris», va dir Calçons, per destacar la necessitat de no relaxar les mesures que se saben que funcionen per contenir el coronavirus. Finalment, Calçons ha advertit que el dia que s´administri la primera dosi de la vacuna no es relaxaran les mesures de prevenció de la infecció, sinó que hauran de continuar mantenint-se.

En una entrevista a Público, Illa també va apuntar que creu que l´Estat pot assolir la immunitat de ramat a finals de l´estiu del 2021. Segons el ministre, aleshores prop del 70% de la població ja haurà rebut la vacuna. Amb tot, el Ministeri adverteix que no serà el final de la pandèmia, que no tindrà lloc fins aproximadament el 2022, quan un alt percentatge de la població mundial ja hagi rebut la vacuna.