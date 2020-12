Els centres comercials obren portes amb resignació

Els centres comercials de Catalunya van reobrir ahir les seves portes després que el Procicat ordenés el seu tancament. Sota la condició que es mantingui un aforament màxim del 30%, els comerços han tornat a aixecar la persiana després de pràcticament un mes tancats. Fins ara, els únics establiments situats a l'interior de centres comercials que podien obrir eren aquells que venien productes de primera necessitat i els que tenien accés directe a la via pública. Pel sector, la reobertura és «un primer pas» per impulsar la recuperació, però insuficient per salvar la campanya de vendes més forta. «Pràcticament hem perdut el Nadal», lamenta Víctor Garcia, portaveu de l'Associació Espanyola de Centres Comercials (AECC) a Catalunya. Per Garcia, el fet que bona part de les botigues hagin estat tancades durant la campanya del Black Friday i el pont de la Puríssima ha estat molt perjudicial. No obstant això, creu que la reobertura continua sent «una bona notícia» per al sector. «Feia molts dies que l'esperàvem, i l'hem rebut amb alegria i amb moltes ganes de tornar a treballar», reconeix.

Tot i que el portaveu de l'AECC considera que les restriccions actuals «no són ideals», també entén quina és la situació epidemiològica. «Ens agradaria tenir més aforament, però hem de mantenir la prudència i adaptar-nos a la situació», diu. En aquest sentit, Garcia assegura que els diferents centres comercials de Catalunya reforçaran les mesures de seguretat existents i dedicaran més recursos a tasques informatives. «Tindrem gent a les entrades, personal per gestionar l'aforament als espais comuns [...] i prioritzarem aspectes com la renovació d'aire, obrint finestres i optimitzant els sistemes de ventilació per evitar contagis», explica.

Alhora, Garcia garanteix que el sector treballarà per evitar aglomeracions com les que es van veure durant el pont de la Puríssima en diferents eixos comercials, sobretot a Barcelona. «Des de les pàgines web dels centres estem comunicant en quines franges horàries hi ha menys concentració de persones», diu. «Aquí demanem que la gent s'organitzi i que tingui molt present quines són les mesures de seguretat; la responsabilitat de cadascú també ajudarà a resoldre la situació», afegeix.

La reobertura dels centres comercials arriba després que l'AECC reclamés en reiterades ocasions que el sector se sentia «discriminat» pel Govern.