Dani Cornellà, cap de llista de la CUP a Girona

A Girona, el número u serà l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, i la número dos Montserrat Vinyets, advocada "en la defensa contra la repressió i en la lluita contra l'explotació dels recursos naturals i la corrupció".

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera i l'exdiputada Eulàlia Reguant acompanyar l'exalcaldessa de Badalona (Barcelona) i candidata a la Presidència de la Generalitat, Dolors Sabater, al capdavant de la llista dels 'cupaires' per Barcelona a les eleccions catalanes previstes el 14 de febrer.

En un comunicat aquest dimarts, la CUP ha explicat que Riera serà el número dos; Reguant la tres; el portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, el quatre, i la impulsora d'AfroFem Koop, Basha Changuerra, la cinc.

Els seguiran en la candidatura Carles Escolà com a número 6, l'actual diputada al Parlament Maria Sirvent com número set, Marc Cerdà com a número 8 i l'exportaveu d'arrel Mar Empordanès com 9, mentre que el número deu de la llista es reserva a les organitzacions que formen part del portal Crida Constituent.

El partit també ha informat que el cap de llista per Tarragona serà la regidora a l'ajuntament de la capital tarragonina Laia Estrada, de la qual ressalten que és una "figura referencial en la defensa de la sanitat, el territori i la lluita contra la corrupció ", i el número dos serà Edgar Fernández, que destaquen per la seva trajectòria en la lluita contra la corrupció i per encapçalar la lluita antirepressiva.

A Lleida, el cap de llista serà Pau Juvillà, que defineix "com un Referent de la insubmissió al Servei militar i de la lluita pels Drets laborals a través de la CGT", i anirà acompanyat de Nogayo Ndiaye, de què reivindiquen sumi trajectòria en la lluita pels Drets socials i laborals dels temporers.

Votacions de la militància



La militància de la formació anticapitalista votarà de manera telemàtica les llistes a partir d'aquest dimarts i fins dimecres a les 23:59 hores, Quan es faran públics els resultats definitius.

Els 'cupaires' han subratllat que per a les eleccions proposen "unes llistes transversals i d'experiència municipalista que representa una candidatura sòlida, plural i un projecte il·lusionant per al nou cicle polític que s'obre".

La CUP anunciat el cap de setmana que les bases del partit havien ratificació l'ACORD amb Guanyem perquè Sabater sigui la candidata a la Presidència però l'assemblea de Guanyem Encara Ha de ratificar el pacte per integrar-se en la candidatura.