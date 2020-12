La Diputació de Girona qualifica Josep Costa d'ignorant

El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, segueix generant polèmica. No passa setmana, que tingui algun enfrontament públic, ja sigui amb l'oposició, amb els seus aliats de govern, o bé amb altres institucions. L'última enganxada l'ha tingut amb la Diputació de Girona, que va lamentar la seva ignorància en resposta avun comentari del polític de JxCat.



Costa va afirmar que la Diputació "no és la tercera institució del país" i va assegurar que hauria de ser "primera a desaparèixer". El comentari el feia després que ERC proposés una moció de censura a la Diputació de Barcelona arran del presumpte cas de corrupció que implica la seva presidenta, Núria Marín (PSC). Costa també va assegurar que "ningú té idea del que fa (la Diputació), bé o malament".



Una consideració que no va agradar els responsables de la Diputació, en aquest cas la de Girona, que va respondre Costa amb un fil a Twitter on lamentava la "ignorància" del vicepresident del Parlament i li aconsellava participar en una de les visites que la corporació ofereix a escolars, perquè "les explicacions es poden ajustar al vostre nivell". Precisament, aquest tuit ha estat eliminat durant el matí d'aquest dimarts.



La Diputació de Girona (governada per JxCat i ERC) conclou que "és vergonyós que personatges com vós ocupeu un lloc tan preeminent a la Mesa del Parlament quan afirmeu que no sabeu què fan les diputacions. Vós sou professor de Teoria Política i ni tan sols sabeu què fan algunes institucions del país?"





Ens sobta i ens decep la ignorància del vicepresident 1r del @parlamentcat. Sr. @josepcosta, per saber què fa la #DdGI, us aconsellem que:



1. concerteu una visita a la seu de la nostra corporació. N'oferim a escolars i les explicacions es poden ajustar al vostre nivell; — Diputació de Girona (@DiputacioGirona) December 14, 2020

Amb tot el respecte, és inaudit que des d'un compte institucional es respongui amb aquest to a un ciutadà que, a més, és vicepresident del Parlament de Catalunya. https://t.co/7SWss4f1n9 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) December 15, 2020

No consta que Josep Costa repliqués les crítiques de la Diputació, si bé alguns usuaris de la xarxa social van mostrar-se crítics amb el paper la Diputació.Fins i tot, l'expresident de la Generalitat Quim Torra ha manifestat el seu rebuig al tuit de l'ens.