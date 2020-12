Familiars d’ancians rebutgen el trasllat de positius entre geriàtrics

L´entitat Coordinadora Residències 5+1, formada per familiars de persones grans que viuen en residències de titularitat pública, ha publicat un manifest de rebuig al trasllat d´usuaris positius de coronavirus entre geriàtrics de Catalunya. Consideren que aquesta acció «no resol res i només serveix per posar en perill usuaris i treballadors de la residència receptora». Segons l´entitat, els usuaris positius s´haurien d´aïllar en centres o espais medicalitzats, fora de les residències. També insten Salut a «fer un test setmanal a tots els treballadors per detectar asimptomàtics, garantir que hi hagi prou personal als geriàtrics i que hi hagi visites i sortides dels residents». Per tot això, Coordinadora Residències 5+1 ha organitzat una concentració dissabte que ve al migdia a Barcelona.

D´altra banda, el brot de coronavirus que afecta la residència Fiella de Tremp ha provocat la mort de quatre persones més entre ahir i diumenge. D´aquesta manera, segons dades de Salut, s´ha passat de 49 a 53 defuncions des de l´inici del brot, que afecta 81 residents i 42 treballadors positius amb el virus. Del total d´usuaris amb coronavirus, n´hi ha dotze que han estat traslladats a l´hospital del Pallars. Està previst que aquesta setmana es comencin a fer desaïllaments parcials d´usuaris de la residència.

Com a conseqüència, la Fiscalia insisteix a demanar documentació al Departament de Salut per comprovar si es van complir els protocols davant el brot. La setmana passada van fer la petició als tècnics d´Inspecció del Departament però no han obtingut resposta. És per això que el ministeri públic ahir va tornar a demanar la informació directament a la responsable dels Serveis Territorials de Salut a Lleida, Divina Farreny. De moment, no consta que cap família hagi denunciat els fets ni als Mossos d´Esquadra ni judicialment. Des del 28 de novembre, el centre està gestionat per Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

Finalment, Joan-Antoni Mateo, president del Patronat de la Fundació Jaume Fiella de Tremp, va afirmar que «en cap moment els usuaris han quedat desatesos» i va afegir que així quedarà palès en les al·legacions que faran arribar a Salut respecte als requeriments que s´han anunciat. Mateo va dir que quedarà clar que han «actuat correctament».

La consellera de Salut, Alba Vergés, va admetre ahir que la situació al geriàtric és «molt greu» i que en cinc dies es van haver de fer dos cribratges per intentar «controlar» el brot.