Joan Roca protagonitzarà el sopar solidari de Càritas

El sopar solidari de Càritas Girona també s'adapta a la pandèmia i, a diferència de les tres primeres edicions, es converteix en un sopar virtual. Però, això, sí, amb la participació d'un dels millors cuiners del món: Joan Roca. Just en la setmana que el seu restaurant, el Celler de Can Roca, ha mantingut les tres estrelles Michelin un altre cop, el cuiner gironí serà el protagonista de la quarta edició del «Sopar solidari» que aquest dijous captarà «fons per lluitar contra els efectes de la covid-19 en les famílies més vulnerables». L'acte estarà conduït per la periodista Elisenda Camps i es farà de dos quarts de vuit a les nou del vespre amb un donatiu de 40 euros per persona en el cas dels donatius individuals i altres opcions per a empreses.

Els participants podran veure com Joan Roca ensenya algun «dels seus secrets a la cuina» i, a banda del cuiner, Càritas Girona també comptarà amb la participació de cares conegudes com el futbolista Àlex Granell o el nou jugador de Los Angeles Lakers de l'NBA, Marc Gasol.

El «sopar solidari», que compta amb el patrocini de Clínica Bofill Proactive Health, COMEXI, Clínica Cervera i Toni Pons, repartirà obsequis per a tots els participants i un regal sorpresa del Celler de Can Roca per a les cinquanta primeres persones a reservar la seva plaça. Càritas també té oberta la modalitat «cobert 0» per a qui no pugui assistir a l'acte de dijous però vulgui contribuir a la recaptació de fons