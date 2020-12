L'aeroport de Girona només rep 947 viatgers el primer mes sense Ryanair

El nombre de passatgers que utilitzen l´aeroport de Girona continua en caiguda lliure. Durant el mes de novembre -el primer en què les instal·lacions de Vilobí ja no han rebut vols regulars de Ryanair ni de cap altra companyia comercial-, només hi ha hagut 947 persones que hagin utilitzat la infraestructura. Es tracta d´un 98% menys que durant el mes de novembre de l´any passat. En comparació amb la resta d´aeroports de l´Estat, el de Girona-Costa Brava torna a ser, una vegada més aquest 2020, el que experimenta un major descens.

Al llarg d´aquest mes de novembre, només hi ha hagut 109 vols comercials a l´aeroport de Girona, un 72,26% menys dels que hi havia el novembre de l'any passat. Pel que fa a la resta d'operacions, també ha caigut tot i que en menor mesura. En xifres globals s'han enlairat i aterrat 866 avions en tot el mes, un 37,7% menys que el mateix mes del 2019

En un any marcat, sobretot, per la crisi de la Covid-19, l´aeroport de Girona va camí de tancar l´exercici amb unes xifres històricament baixes. Fins al mes de novembre, per l´aeròdrom gironí han passat només 171.121 passatgers, el que suposa un 91% menys que en el mateix període de l´any passat. Juntament amb el de Reus, l´aeroport de Girona és un dels que més passatgers ha perdut durant aquest any, ja que es tracta d´un aeroport molt estacional -enfocat sobretot a la temporada d´estiu- i que enguany s´ha vist greument condicionat per les restriccions dels països a l´hora de desplaçar-se en el context de pandèmia.

De cara a finals d´any, no es preveu que la xifra millori, ja que els mesos de novembre i desembre ja solen ser tradicional fluixos i més ara que Ryanair i Pobeda Airlines han decidit no volar aquest hivern des de Girona. Per tant, el més probable és que l´arrencada de 2021 també sigui discreta, ja que no hi ha cap vol regular previst fins a finals de març i, a més, tot dependrà de com evolucioni la pandèmia.

Pel que fa a les mercaderies, continuen essent la única dada positiva d´aquest any per a l´aeroport de Girona. Al llarg del mes de novembre, per les instal·lacions giornines van passar 7.509 quilos, el que significa un increment del 454,2% respecte el novembre de 2019. En el conjunt del que portem de 2020, han estat 305.198 els quilos transportats, el que suposa un creixement global del 339,2%.

La caiguda de passatgers a l´aeroport de Girona s´emmarca dins d´un descens generalitzat dels aeoports de tot l´Estat. A l´aeroport de Barcelona-El Prat, el transport de passatgers ha caigut un 90,7% al mes de novembre en comparació amb el mateix mes de l´any passat, fins a quedar-se només amb 341.502 viatgers com a conseqüència de les restriccions en la mobilitat. L'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas va ser el que va registrar una xifra més alta de viatgers, 697.692, un 85,4% menys que l´anterior novembre.