Els productors petits seran a les fires de forma virtual

L´Agrupació de Petits Productors Artesans són presents aquest Nadal als carrers de les poblacions de forma virtual en una iniciativa que neix per la impossibilitat de participar directament a les fires i mercats per la covid-19. El proper cap de setmana,dissabte i diumenge, estaran a Peralada. Des dels tòtems d´una parada et donen a conèixer el productor i et fan arribar també a un web i des d´allà conèixer o contactar tots els productors. La iniciativa de Nadal mixt presencial i virtual s´estrena ara però ja es plantegen mantenir-la tot l´any per a altres esdenveniments.

«Fem un espai virtual i donem-li algun toc de presència que ens humanitzi més davant les grans àrees i amarzons de torn», explica el president de l´agrupació, Enric Fontanals.

Unes columnes publicitàries substitueixen les parades, una per productor. Fan 1,70 d´altura, i a les columnes hi ha textos, fotos, les dades de contacte i un codi QR des d´on veure el vídeo del productor.

«No pretenem només vendre, sinó posar sobre la taula el paper del petit productor i artesà», assenyala Fontanals, que també constata que «l´època que vivim és complexa i pensem que hi haurà tres o quatre anys dolents». Per tant, volen ser visibles, volen estar al carrer com han vingut fent des de fa anys a les fires i mercats de les poblacions.

Mercat a prop és el nom comercial perquè són a la plaça i a la pantalla. «No renunciem, ens han fet fora del carrer, és el nostre lloc, i ara no podem fer-ho, però estem a la teva pantalla», diu el president.

Al web s´explica la raó de l´organització i en un apartat es pot arribar als 22 productors. Alguns disposen de web i altres no. Des d´aquest espai s´informa de com contactar-hi.

Pel que fa als productes que s´ofereixen estan centrats en obsequis i especials de taula de Nadal. Horta, vedella ecològica, vi, cava, pastís, joies, ferro o tèxtil, entre d´altres. Tots comparteixen que són artesans de la comarca.

Es tracta d´una economia de proximitat i de dignificar els petits productors que alhora s´apropen al públic. «Som una unió de petits artesans i productors, cadascú amb la seva identitat pròpia, que conjuntament pretenem promocionar la microeconomia productiva de les zones rurals de l´Alt Empordà», diuen ells.

Han estat a Agullana, Cantallops i la Jonquera. Aquest cap de setmana estaran a Peralada i el 24 a Sant Llorenç de la Muga.