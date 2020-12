El secretari general del PP a Girona, nova dimissió al partit per la gestió d'Olmedo

El secretari general del PPC a Girona, Alberto Mas, s´ha sumat a la llista de dimissions per les discrepàncies amb la presidenta provincial del partit, Maria Àngels Olmedo. Mas, que no feia ni un any que era al càrrec, va anunciar ahir la seva dimissió per «no ser còmplice de la mala gestió». Critica que Olmedo «ha buidat de contingut» tant la secretaria general com les vicesecretaries i subratlla que, davant d´això, «a la gent que volem fer un PP diferent només ens queda marxar a casa i esperar temps millors». Alberto Mas, que manté la seva militància al partit, va encapçalar la llista dels populars per Girona a les eleccions del 10-N. La seva dimissió se suma a les altres deu de membres de l´executiva provincial que hi va haver a principis de novembre.

Alberto Mas, que és regidor a Calonge, va ser nomenat secretari general del PPC a Girona el 16 de desembre de l´any passat. Va ser el mateix dia que Olmedo va accedir a la presidència provincial en substitució d´Enric Millo (a qui feia mig any havien nomenat secretari d´Acció Exterior de la Junta d´Andalusia).

Ara, però, Mas s´ha sumat a la llista de dimissions que hi ha hagut a la direcció provincial. Totes, per discrepàncies amb la manera de fer d´Olmedo. El fins ara secretari del PPC critica que la presidenta «ha buidat els càrrecs de contingut» i se suma a aquelles raons que ja van esgrimir els deu membres de l´executiva que ja van marxar-ne a principis de novembre.

«Si ets de la seva corda, cap problema; però si no, és impossible treballar», va criticar Alberto Mas, en referència a Olmedo. I hi va afegir: «La gent que volem un PP diferent del partit que era fins a les últimes municipals, no tenim lloc a la direcció». El fins ara secretari general també lamenta que, després de la sagnia de dimissions, la presidenta no hagi canviat les formes. «Em pensava que això provocaria una reflexió, i que la presidència s´obriria més a col·laborar amb la resta de membres que continuàvem a la direcció». Alberto Mas, però, va subratllar que es manté al partit com a afiliat. «Continuo essent regidor a Calonge i treballant per al PP, però no des de la secretaria», va afirmar.