Un 11,4% de gironins ha generat anticossos segons un estudi de Sanitat

L´11,6 % dels catalans i el 9,9 % dels ciutadans de tot l´Estat espanyol han generat anticossos del coronavirus, segons la quarta ronda de l´estudi de seroprevalença. L´estudi impulsat pel Ministeri de Sanitat i l´Institut Carlos III revela que el 12,4 % de la població de la demarcació de Barcelona, l´11,4% de la de Girona, el 12,2 % de la de Lleida i el 5,6 % de la de Tarragona tenen anticossos del coronavirus. Aquestes són les dades de prevalença global, que té en compte també les dades dels anteriors estudis. Les dades de la quarta onada s´han obtingut entre el 16 i el 29 de novembre i hi han participat 51.709 persones. Es farà una cinquena ronda el mes de febrer i una sisena al maig.

La prevalença actual a Catalunya, sense tenir en compte els estudis anteriors, és del 9,2%. El 9,8 % de la població de la demarcació de Barcelona, el 8,7 % de la de Girona, el 10,4 % de la de Lleida i el 4,4 % de la de Tarragona tenen anticossos del coronavirus si només es tenen en compte els resultats de la quarta ronda realitzada la segona quinzena de novembre.

La taxa de persones infectades durant les diverses fases de l´estudi, el 9,9%, no és el mateix que la taxa de seroprevalença actual, del 7,2%, fet que significa que hi ha persones que van donar positiu en el test d´anticossos en una fase anterior, i ara han donat negatiu. La directora d´epidemiologia de l´Institut de Salut Carles III, Marina Pollán, ha explicat que la causa encara no està clara, si bé no s´ha d´associar necessàriament a una pèrdua d´immunitat.

Pel que fa a les dades estatals, no s´observen diferències en la seroprevalença entre homes i dones. Tant en prevalença actual com global, els percentatges són menors entre els nens, i molt similars en les altres franges d´edat. El percentatge de persones seronegatives en la primera fase de l´estudi que ara tenen anticossos IgG detectables se situa en un 3,8%. El percentatge d´asimptomàtics s´estima al voltant del 30%.

Pel que fa a les persones treballadores en actiu, el personal sanitari (amb un 16,8%) i les dones que tenen cura a dependents al domicili (16,3%) presenten les xifres més altes de prevalença global. La prevalença global és també significativament major en dones que treballen en tasques de neteja (13.9%) i en treballadores del sector sociosanitari (13.1%).