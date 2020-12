Cinc geriàtrics de la regió de Girona estan en situació greu

Un total de 75 residències de gent gran, que suposen el 7% de les 1.047 que hi ha a Catalunya, estan en una situació greu de coronavirus, 23 menys que fa 15 dies.

D´altra banda, 135 geriàtrics més -31 menys que la setmana passada-, un 12,9% del total, tenen contagiats, però són casos controlats i estan en fase d'estabilització, mentre que la gran majoria, 837, és a dir, un 80% de totes les residències, estan lliures de virus.

A la Regió Sanitària de Girona n´hi ha cinc amb situació complicada, divuit tenen casos però estan controlats i, finalment, noranta estan lliures de virus.

Des de l´inici de la pandèmia an mort a les residències catalanes 4.351 persones.

La regió Metropolitana Sud és la que té més residències classificades amb el color vermell (23), les mateixes que fa 15 dies, seguida de la ciutat de Barcelona (15) i la regió sanitària Metropolitana Nord (14).

El brot de coronavirus que afecta la residència Fiella de Tremp ha causat la mort de dos residents més i ja en són 55. El 95% dels usuaris de la residència del Pallars Jussà s´han contagiat i el 35% han mort. Com a conseqüència, En Comú Podem ha demanat per carta la dimissió de la gerent de la Regió Sanitària Lleida, Divina Farreny, per la gestió del brot. Segons els comuns, les morts a la capital del Pallars Jussà suposen un 10% del total de persones que han perdut la vida des de l´inici de la pandèmia a la demarcació de Lleida; unes dades que qualifiquen «d´escandaloses». La carta, firmada pel portaveu de la formació, Jaume Moya, i la diputada provincial i regidora a la Paeria, Elena Ferré, també demana la dimissió del delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, com a màxim responsable de la gestió de la crisi. Ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar que «es va actuar a la residència de Tremp des del primer dia, presencialment i fent cribratges i que s´està estudiant la gestió de la direcció». També va negar que s´actués amb retard.