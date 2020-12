Les dades de la pandèmia es disparen a les portes de Nadal

Els principals indicadors de contagi van experimentar ahir a Girona i arreu de Catalunya un dels augments més significatius de tota la pandèmia. A Girona, la pujada més brusca va ser la del risc de rebrot, que en 24 hores va pujar 28 punts i va passar de 269 a 297. D'altra banda, la velocitat de propagació del contagi es va enfilar fins a 1,08 i el nombre de casos va augmentar un 37 %. Segons els experts, encara no es notaran els efectes del pont de la Puríssima fins a finals de setmana, així que previsiblement les dades empitjoraran amb el risc que suposa per a la situació de les UCIs catalanes. La bona notícia d'ahir és que els ingressats van baixar fins a 223, tretze menys que el dia anterior, i els crítics fins a 42, un menys que dilluns. Finalment, ahir es van sumar set noves víctimes pel virus, sis han tingut lloc a centres sanitaris o sociosanitaris.

D´altra banda, el primer dia del cribratge intensiu a Ripoll va finalitzar amb 847 participants. Matí i tarda veïns de la capital del Ripollès van respondre massivament a la crida de Salut per tallar possibles cadenes de contagis entre asimptomàtics. Les proves continuaran avui. A més, la Bisbal d´Empordà va encadenar el segon dia del cribratge i hi van participar 647 veïns. En dos dies ja hi han passat més d´un miler de persones i avui és l´últim dia per participar-hi.

Finalment, la velocitat de propagació del coronavirus es va disparar a Catalunya, que va passar en un dia d'una Rt de 0,94 a 1,11, fet que indica que la pandèmia torna a créixer. L'empitjorament dels indicadors epidemiològics ha causat que el risc de rebrot s'hagi també disparat en 38 punts, en passar de 181 a 219, mentre que es manté la pressió hospitalària, amb 1.511 ingressats -vuit menys que dilluns-, però amb 351 persones greus a l'UCI, set més que la vigília.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir per Salut també ha empitjorat la incidència de casos acumulada en els darrers 14 dies (IA14), que ha passat de 206 a 211,77, gairebé sis més, i el recompte de víctimes mortals ha sumat 39 morts més per covid fins a arribar als 16.432.