Desmantellen un cultiu amb 2.500 plantes en una masia a Siurana

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu de més de 2.500 plantes de marihuana en una masia de lloguer a Siurana. Segons un comunicat emès per la policia catalana, durant l'escorcoll es van decomissar 11.630 euros en efectiu i una pistola de foc sense llicència.

Dins l'habitatge, els Mossos van localitzar 2.543 plantes de marihuana, que tenen un pes de 60 kg, i també 53 kg més de cabdells. També hi havia balances per pesar la droga i diversos estris per tenir cura de la plantació com ara filtres d'aire, focus i ventiladors.

El mes de setembre els Mossos van saber que en la masia d'aquesta localitat hi havia una plantació de marihuana distribuïda en diverses estances i que funcionava a «ple rendiment». Davant les evidències, els agents van detenir l'home que tenia la casa llogada i que era l'encarregat de cuidar la plantació. S'estima que la droga decomissada té un valor d'uns 200.000 euros. Durant el registre, els agents van detectar que la finca tenia la llum punxada.

El detingut no té antecedents i va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres el dissabte. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Mig miler de plantes a Lloret Policia Nacional ha desmantellat a Lloret de Mar un cultiu interior amb mig miler de plantes als baixos d'un xalet. Una persona ha estat detinguda i el frau elèctric es calcula en 110.000 euros.

Fa dues setmanes la Policia Nacional va iniciar la investigació gràcies a la col·laboració ciutadana.

Davant les sospites es van establir els dispositius policials corresponents i es va comprovar que l'immoble estava sent utilitzat per al cultiu de marihuana.

A més, van poder comprovar també que es punxava la llum.

La casa està situada a la urbanització Serra Brava de Lloret de Mar. La tarda del tres de desembre amb l'ordre del Jutjat d'Instrucció número 3 de Blanes, agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona van accedir a la finca.

Van intervenir les plantes, 458, i van inutilitzar la instal·lació. Segons la Policia Nacional, hi havia trenta llums, deu aparells per a la refrigeració i circulació de l'aire, extractors i filtres, entre altres elements elèctrics.

Grups criminals i organitzats

Des de la Policia Nacional, han destacat la importància de les informacions rebudes per part de ciutadans.

Destaquen que, a banda de la introducció al mercat de substàncies estupefaents, la proliferació de cultius en habitatges genera l'establiment de grups i organitzacions criminals que, amb la seva presència, degraden progressivament la qualitat de vida dels municipis i urbanitzacions, afectant així la seguretat i el medi ambient.

Les comissaries de Lloret de Mar i Figueres assignen agents especialitzats a la comprovació de les informacions facilitades pels ciutadans, directament a les dependències o bé a través dels portals virtuals.

Els cultius de marihuana són una de les problemàtiques actuals. Són diverses les poblacions que periòdicament desmantellen plantacions de marihuana, una problemàtica que va associada també al frau elèctric.