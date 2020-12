La guerra electoral Junts-Esquerra esquitxa la Diputació de Girona

La guerra entre els dos socis del Govern de la Generalitat -Junts per Catalunya i Esquerra Republicana- sembla no tenir aturador i si enmig de la batalla s´hi situa el vice-president primer de la Mesa del Parlament, Josep Costa, la polèmica encara és més cruenta. L´alt càrrec parlamentari va reaccionar a l´anunci d´ERC de promoure una moció de censura a la Diputació de Barcelona -on governen Junts i PSC- dient que l´ens provincial ha de desaparèixer.

La seva reacció va ser -on si no- a Twitter: «La Diputació no és la 3a institució del país. És la primera que ha de desaparèixer, com ja preveu l´Estatut». I qui es va ofendre? La Diputació de Girona, que a través de la mateixa xarxa social va titllar Costa d´ignorant.

El vice-president primer de la Mesa del Parlament no es va quedar curt en expressar el que pensa de les diputacions i, sense mossegar-se la llengua, va afegir: «És prescindible [la Diputació], ningú no té idea del que fa, bé o malament. Però benvinguda la moció de censura d´ERC. Servirà per aclarir si hi ha majoria per fer un govern alternatiu».

La de Girona va ser l´única de les quatre diputacions que va agafar el guant amb una resposta contundent i sense amagar què pensa de Josep Costa: «Ens sobta i ens decep la ignorància del vicepresident 1r del @parlamentcat. Sr. @josepcosta, per saber què fa la #DdGI, us aconsellem que: 1. Concerteu una visita a la seu de la nostra corporació. N´oferim a escolars i les explicacions es poden ajustar al vostre nivell...».

El Twitter de l´ens gironí afegia que «ens agradaria que us informéssiu mitjançant els diputats del vostre grup polític a la DdGI sobre la tasca que fan pel territori. Les vostres afirmacions ens semblen una manca de respecte institucional cap a ells i la resta de grups polítics».

Tampoc no es van mossegar la llengua en referir-se a les tasques polítiques i professionals de Costa: «És vergonyós que personatges com vós ocupeu un lloc tan preeminent a la Mesa del Parlament quan afirmeu que no sabeu què fan les diputacions. Vós sou professor de Teoria Política i ni tan sols sabeu què fan algunes institucions del país?».

La resposta de Costa

Costa va contestar a les rèpliques de la Diputació gironina: «A mi ja no em sobta ni em decep veure com la gent perd els papers per sectarisme o per nervis preelectorals. És habitual. Amagar-se darrere un perfil institucional per atacar un adversari polític és indigne i impropi d´un servidor públic. Avui mateix demanaré el seu cessament». Tot i que no especificava de qui, és fàcil pensar que es referia al president de la Diputació, Miquel Noguer.

L´entitat supramunicipal va esborrar ahir el tuit de resposta a Costa, després d´haver-lo publicat dilluns.